Тайсон и Холифилд зарабатывали на укусе. Обменивались куском уха в рекламе и вместе представляли специальный соус

Образ Тайсона прокачался так, что другие бойцы даже брали с него пример. Украинец Иван Редкач и американец Дэнни Гарсия в январе 2020-го бились за чемпионский титул в полусреднем весе (версия WBC). Тогда Редкач укусил Гарсию в восьмом раунде, а перед этим прокричал фамилию Тайсона. Никого не дисквалифицировали, но бой выиграл Гарсия.

Сам Тайсон позже вспоминал момент укуса только в контексте денег. Штраф в 3 миллиона долларов он быстро отбил на одних фотографиях. Тайсон называл сумму штрафа смешной, потому что легко вернул эти деньги. С боксерской лицензией все тоже получилось быстро: Тайсон оказался на ринге уже в 1999-м и боксировал до 2005 года.

Теперь возможен третий бой Тайсона и Холифилда, но уже без укусов

Майку Тайсону в июне исполнится 54 года, Эвандеру Холифилду сейчас 57. Оба одновременно работают над возвращением в бокс и усиленно тренируются. Пока все ради благотворительных боев – для хорошей подготовки Холифилд даже взял в команду Владимира Кличко. Одним из возможных соперников для Холифилда как раз называют Тайсона.