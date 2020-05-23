- Майк Тайсон
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- Эвандер Холифилд
Тайсон и Холифилд зарабатывали на укусе. Обменивались куском уха в рекламе и вместе представляли специальный соус
Холифилд сразу простил Тайсона, хотя долго скрывал это на публике
Как все выглядело для людей:
- 28 июня 1997 года Тайсон откусил кусочек уха Холифилда во время их второго поединка (первый выиграл Холифилд). Бой остановили, Тайсона дисквалифицировали. Он заплатил штраф в 3 миллиона долларов.
- Тайсон почти сразу извинился, но позже писал в автобиографии, что хотел убить Холифилда. В тот день для фанатов официально закончилась их дружба, хотя до этого Тайсон и Холифилд общались и даже проводили спарринги.
- Они якобы не виделись до 2009-го, а потом публично помирились в ток-шоу Опры Уинфри. Пожали руки, забыли обиды и показали пример восстановления отношений.
Реальная история оказалась проще. В 2019-м Холифилд все рассказал: «Я простил Майка сразу же в раздевалке после боя, пока все вокруг не могли поверить, что он сделал это». Уже через неделю они пересеклись на матче НБА и даже вместе вышли из лифта. Тогда окружение Холифилда не понимало, почему они с Тайсоном не подрались при встрече и спокойно общаются.
На укусе заработали оба: Тайсон получал деньги, Холифилд – приглашения в шоу
Бой только закончился, а в США укус Тайсона сразу отыграли кондитеры. Владелец кондитерской фабрики Фрэнк Шефтель уже через несколько дней выпустил около 300 пар шоколадных ушей. Предприниматель Карлос Сепульведа распространял похожие уши по Южной Калифорнии. Его съедобные уши вообще имели следы укусов.
На ютубе есть мультфильм, где мультяшный Майк Тайсон рассказывает о том укусе через любовь к шоколаду. В реальности Тайсон говорил, что ухо Холифилда оказалось невкусным. Зато в твиттере высмеивал этот эпизод как раз через шоколадки в форме ушей.
У Тайсона и Холифилда есть совместная реклама, где тоже обыгрывается тема с ухом. По сюжету Тайсон приходит в гости к Холифилду, извиняется и возвращает тот самый кусочек уха. Холифилд с радостью принимает этот подарок. Такой сюжет придумал производитель одежды и обуви Foot Locker. В его рекламе снялись и другие звезды.
В 2013 году Холифилд выпустил собственный соус для барбекю. Презентация прошла в Чикаго, куда приехал и Тайсон. Бойцы устроили публичные объятия и много шутили. Во время выступления Холифилд объяснял, что с таким соусом каждый человек захочет откусить чужое ухо. Тайсон подтверждал в инстаграме: «Хорошо подходит для ушей».
Когда к Тайсону подходят на улице, люди просят его изобразить укус уха. Тайсон обычно соглашается, но использует внимание фанатов себе на пользу. Шутит так: за каждую просьбу о креативном фото он просит 200 долларов. Бесплатно все это тоже можно, но тогда рядом должно быть много камер.
Холифилд примерно раз в год приходит в какое-нибудь шоу, где вспоминает этот момент. Осенью 2019-го он подробно рассказал о развитии эпизода: укус, остановка, два удара Холифилда, новый укус, новая остановка. Тогда Холифилд сам хотел нарушить правила – ударить Тайсона между ног. Он просто не успел. Приходил Холифилд и в подкаст к Тайсону, где смеялся над его укусом.
Образ Тайсона прокачался так, что другие бойцы даже брали с него пример. Украинец Иван Редкач и американец Дэнни Гарсия в январе 2020-го бились за чемпионский титул в полусреднем весе (версия WBC). Тогда Редкач укусил Гарсию в восьмом раунде, а перед этим прокричал фамилию Тайсона. Никого не дисквалифицировали, но бой выиграл Гарсия.
Сам Тайсон позже вспоминал момент укуса только в контексте денег. Штраф в 3 миллиона долларов он быстро отбил на одних фотографиях. Тайсон называл сумму штрафа смешной, потому что легко вернул эти деньги. С боксерской лицензией все тоже получилось быстро: Тайсон оказался на ринге уже в 1999-м и боксировал до 2005 года.
Теперь возможен третий бой Тайсона и Холифилда, но уже без укусов
Майку Тайсону в июне исполнится 54 года, Эвандеру Холифилду сейчас 57. Оба одновременно работают над возвращением в бокс и усиленно тренируются. Пока все ради благотворительных боев – для хорошей подготовки Холифилд даже взял в команду Владимира Кличко. Одним из возможных соперников для Холифилда как раз называют Тайсона.
Холифилд подтвердил намерение, Тайсон все связал с благотворительностью: «Для сбора благотворительных средств это было бы здорово. Вы же можете представить нас вместе на ринге? Все возможно. Я веселюсь, хорошо выгляжу, демонстрирую всем свое новое тело». У промоутера Владимира Хрюнова тоже есть детали. Он утверждает, что арабский фонд предлагает Тайсону 20 миллионов долларов за бой с Холифилдом.
Сам поединок с укусом уже не связывают, хотя в 2020 году Холифилд опять о нем заговорил: «Я понимаю, почему он сделал это тогда. Теперь это вообще не будет проблемой. Он пытался защитить свой имидж. Сказал себе: «Если меня побьют, это разрушит мою репутацию. Если я сделаю что-нибудь сумасшедшее, люди все равно узнают мои намерения». Просто скажут: «Он сумасшедший».