Майк Тайсон возвращается. В 53 года он в бешеной форме

Разговаривая для подкаста у экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Шугара Рэя Леонарда, Тайсон расплакался. Он сказал:

«Я знаю искусство боя, я знаю искусство войны, это все, что я знаю в жизни, это все, что я изучал. Вот почему другие боялись меня, когда я был в ринге. Для этого я был рожден. Теперь эти дни прошли, во мне пустота и я ничего не стою. Сейчас я работаю над искусством смирения. Поэтому я плачу сейчас, потому что я не тот Майк Тайсон, которым был раньше. Но я скучаю по нему».

Отозвался и соперник по памятному бою в 1997-м – тогда Тайсон дрался с Эвандером Холифилдом и откусил часть его уха. Недавно 57-летний Холифилд намекнул на возобновление карьеры. Цитата: «Отступление только прокладывает путь к возвращению».