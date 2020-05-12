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#Майк Тайсон #бокс #Эвандер Холифилд

Майк Тайсон возвращается. В 53 года он в бешеной форме

12 мая, 19:19

В конце апреля Майк Тайсон сообщил о планах – хочет провести несколько выставочных поединков, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций. Тогда же рассказал, что тренируется, а 1 мая показал, как это выглядит:

Новое видео – через 11 дней. «Все возможно, когда вы умны в этом. Тренируйтесь с умом, восстанавливайтесь с умом», – посоветовал в подписи Тайсон. «I’m back», – в конце видео прозвучало выразительно.

Разговаривая для подкаста у экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Шугара Рэя Леонарда, Тайсон расплакался. Он сказал:

«Я знаю искусство боя, я знаю искусство войны, это все, что я знаю в жизни, это все, что я изучал. Вот почему другие боялись меня, когда я был в ринге. Для этого я был рожден. Теперь эти дни прошли, во мне пустота и я ничего не стою. Сейчас я работаю над искусством смирения. Поэтому я плачу сейчас, потому что я не тот Майк Тайсон, которым был раньше. Но я скучаю по нему».

Отозвался и соперник по памятному бою в 1997-м – тогда Тайсон дрался с Эвандером Холифилдом и откусил часть его уха. Недавно 57-летний Холифилд намекнул на возобновление карьеры. Цитата: «Отступление только прокладывает путь к возвращению».

«Он меня не укусит, сейчас Майк – тихий человек», – уверен Холифилд. И ставит условия: «За крупную сумму денег я готов подраться с Тайсоном. Могу выйти на бой против любого соперника старше 50 лет. Если вы старше 50 – вам не победить».

«Чувствую сейчас, что я неудержим. Боги войны разбудили меня. Они зажгли огонь в моем эго, и я снова хочу отправиться на войну», – недавние слова Тайсона. Говорит, что сможет помочь людям и животным, если появится на ринге. Тренер Рафаэль Кардейру – в восторге: «Я не ожидал увидеть от него то, что увидел. Он бьет с такой же скоростью и мощью, как парни в 21-22 года».

От возможного возвращения Тайсона не все в восторге. Генеральный секретарь Федерации профессионального бокса Умар Кремлев сказал: «Я бы пожелал ему крепкого здоровья и не заниматься глупостями». Но промоушен кулачных боев Bare Knuckle FC уже предложил Тайсону контракт на $20 миллионов долларов.

«Видео, на котором Майк пребывает в потрясающей форме, вдохновило нас на это предложение», – сказал президент промоушена Дэвид Фельдман. Так что все возможно.

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