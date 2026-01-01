Эвандер Холифилд

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Бокс
Усик стал вторым боксером в истории, который брал чемпионские титулы в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе
#Александр Усик
Бокс
Трамп прокомментирует бой Холифилда и Белфорта
#Дональд Трамп
Бокс
Тайсон анонсировал бой с Холифилдом. Он состоится 29 мая
#Майк Тайсон
Бокс
Владимир Кличко готовит Холифилда к возвращению на ринг
#Владимир Кличко
Бокс
57-летний Холифилд объявил о возвращении в бокс
#Эвандер Холифилд
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Тайсон и Холифилд зарабатывали на укусе. Обменивались куском уха в рекламе и вместе представляли специальный соус
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#Майк Тайсон
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Майк Тайсон возвращается. В 53 года он в бешеной форме
#Майк Тайсон
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