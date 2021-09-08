Трамп прокомментирует бой Холифилда и Белфорта

Эвандер Холифилд – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Его статистика – 44-10. Последний бой случился в мае-2011, когда он победил Брайана Нильсена. Витор Белфорт – победитель 12-го турнира UFC. Его статистика – 26-14, в последний раз он дрался в 2018-м.

Их очный бой пройдет 11 сентября в Голливуде (хотя изначально против Белфорта должен был выйти Оскар Де Ла Хойя, но он заболел коронавирусом) на турнире Triller Fight Club. Постер: