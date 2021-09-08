Дональд Трамп
Эвандер Холифилд
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#Дональд Трамп #Эвандер Холифилд

Трамп прокомментирует бой Холифилда и Белфорта

вчера, 11:10

Эвандер Холифилд – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Его статистика – 44-10. Последний бой случился в мае-2011, когда он победил Брайана Нильсена. Витор Белфорт – победитель 12-го турнира UFC. Его статистика – 26-14, в последний раз он дрался в 2018-м.

Их очный бой пройдет 11 сентября в Голливуде (хотя изначально против Белфорта должен был выйти Оскар Де Ла Хойя, но он заболел коронавирусом) на турнире Triller Fight Club. Постер:

А комментатором боя будет бывший президент США Дональд Трамп. Он сказал: «Я люблю хороших бойцов и отличные бои. С нетерпением жду субботнего вечера, чтобы увидеть боксеров и поделиться своими мыслями в рингсайде. Вы не захотите пропустить это особенное событие».

Трамп прокомментирует бой на платной трансляции сервиса FITE TV.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
MMA Fighting
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