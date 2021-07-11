Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264. Их бой проходил в Лас-Вегасе на стадионе T-Mobile Arena. Там присутствовали гости, которые получали личные приглашения от Дэйны Уайта. Баскетболист Кевин Дюрэнт, певец Джастин Бибер, комик Дэйв Чаппелл – только одни из многих имен в списке гостей Уайта. Главная фамилия там – Дональд Трамп.
Трамп приехал на турнир прямо перед боем Гилберта Бернса и Стивена Томпсона. Он прошел к месту перед октагоном под рев фанатов. Сел рядом с владельцем New England Patriots Робертом Крафтом. Уже после завершения UFC 264 Уайт сказал, что его встреча с Трампом на этом турнире была просто наблюдением за боями двух обычных фанатов – ничего большего.
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Дональд Трамп проиграл Джо Байдену президентские выборы в США. Все происходило на фоне скандала из-за высказываний Трампа в соцсетях. Крупнейшие соцсети заблокировали доступ к его аккаунтам. Сейчас Трамп судится с корпорацией Big Tech – считает, что она ограничивает свободу слова для всех американцев. Но в публичном пространстве почти не появляется.
Facebook объявил, что аккаунт Трампа будет заблокирован до января 2023 года. Сама блокировка произошла из-за штурма здания Конгресса сторонниками Трампа. В ответ на все блокировки Трамп запустил собственный сайт donaldjtrump.com. Это произошло в мае, а уже через месяц блог Трампа на этом сайте официально закрылся. Общение там было односторонним – люди не могли отвечать на сообщения Трампа.
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В июне у Трампа состоялось первое официальное выступление перед сторонниками после поражения на выборах. Трамп выступал в городе Веллингтон, штат Огайо. Он до сих пор надеется на пересмотр итогов выборов – собирает доказательства фальсификаций. И все время повторяет примерно одни высказывания о том, кто настоящий президент США.
Приход на турнир UFC – неожиданность для новой жизни Трампа. Слова Уайта за сутки до старта боя Конора и Порье: «Мы с Трампом дружим более 20 лет. Он любит бои – не только UFC. Трампу нравятся любые бои». Фанаты находили Трампа на стоп-кадрах трансляции турнира. Сам Трамп отвечал на крики болельщиков внутри арены – махал им рукой, пока шел к своему месту:
Кто еще приезжал на UFC 264:
Дональд Трамп уже приходил на номерной турнир UFC. Он смотрел с трибун бой Диаса и Масвидаля на турнире UFC 244. Washington Post высчитал, что тот поход на бои обошелся Трампу в 60 тысяч долларов. Тогда он приходил с сыновьями и коллегами. Сидел рядом с Дэйной Уайтом, который слушал свист фанатов. Не всем из них понравился приход Трампа на тот поединок.
Мы рассказывали в отдельном материале о дружбе президента UFC Дэйны Уайта и Дональда Трампа. Они знакомы еще с начала 2000 года – с момента, когда Трамп подумал о спортивном бизнесе. Во время президентства Трампа Дэйна Уайт входил в список его советников по экономическим вопросам. Сейчас – просто остается другом.
Трамп выписывал Уайту и отдельные приглашения в Белый дом. UFC сделал Трампа одной из частей документального фильма об истории промоушена. Именно Трамп повлиял на развитие UFC и разрешил проводить бои в собственных зданиях, когда бои были вне закона почти во всех штатах Америки. Потом все наладилось, но Уайт до сих пор помнит те времена.
У себя в твиттере он сравнивал с боями даже президентскую гонку в США: