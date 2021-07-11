Трамп появился на бое Конора в UFC. После проигранных выборов он лишен соцсетей и почти не ходит в публичные места

Дональд Трамп проиграл Джо Байдену президентские выборы в США. Все происходило на фоне скандала из-за высказываний Трампа в соцсетях. Крупнейшие соцсети заблокировали доступ к его аккаунтам. Сейчас Трамп судится с корпорацией Big Tech – считает, что она ограничивает свободу слова для всех американцев. Но в публичном пространстве почти не появляется.

Facebook объявил, что аккаунт Трампа будет заблокирован до января 2023 года. Сама блокировка произошла из-за штурма здания Конгресса сторонниками Трампа. В ответ на все блокировки Трамп запустил собственный сайт donaldjtrump.com. Это произошло в мае, а уже через месяц блог Трампа на этом сайте официально закрылся. Общение там было односторонним – люди не могли отвечать на сообщения Трампа.

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В июне у Трампа состоялось первое официальное выступление перед сторонниками после поражения на выборах. Трамп выступал в городе Веллингтон, штат Огайо. Он до сих пор надеется на пересмотр итогов выборов – собирает доказательства фальсификаций. И все время повторяет примерно одни высказывания о том, кто настоящий президент США.

Приход на турнир UFC – неожиданность для новой жизни Трампа. Слова Уайта за сутки до старта боя Конора и Порье: «Мы с Трампом дружим более 20 лет. Он любит бои – не только UFC. Трампу нравятся любые бои». Фанаты находили Трампа на стоп-кадрах трансляции турнира. Сам Трамп отвечал на крики болельщиков внутри арены – махал им рукой, пока шел к своему месту: