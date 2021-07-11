Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом на UFC 264. Все закончилось после первого раунда – на последних секундах Конор подвернул левую ногу и, кажется, сломал ее. Порье – победитель трилогии, хотя Конор сказал, что ничего не окончено.

Конор обещал Порье смерть в октагоне. Порье говорил, что тот хочет вернуться на прошлый уровень, поэтому больше заинтересован в результате, чем в деньгах. Поэтому Конор начал активнее. На первой минуте давил ногами: пробивал лоукики и вертушки. 30% его ударов за первый раунд шли по ногам.