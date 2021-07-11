UFC 264
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор – Порье
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#UFC 264 #Конор – Порье #Конор Макгрегор #Дастин Порье

Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда

4 часа назад
Автор:
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом на UFC 264. Все закончилось после первого раунда – на последних секундах Конор подвернул левую ногу и, кажется, сломал ее. Порье – победитель трилогии, хотя Конор сказал, что ничего не окончено.

Конор обещал Порье смерть в октагоне. Порье говорил, что тот хочет вернуться на прошлый уровень, поэтому больше заинтересован в результате, чем в деньгах. Поэтому Конор начал активнее. На первой минуте давил ногами: пробивал лоукики и вертушки. 30% его ударов за первый раунд шли по ногам.

После первой минуты все перешло в партер. Конор пытался провести сабмишен, но Порье вырвался. Теперь доставалось Конору, который лежал у сетки и снизу отбивался локтями. Порье провел один тейкдаун и в партере был агрессивнее, выбросив 28 ударов в голову. На лице Конора появилась кровь.

В конце раунда бойцы поднялись, но все закончилось плохо. Конор и Порье обменялись ударами в стойке. Конор шагнул назад и упал. Первое ощущение – Порье попал, но Конор просто неудачно подвернул ногу и, кажется, сломал голень. Херб Дин не остановил бой, поэтому Порье пошел на добивание. Это выглядело так:

Порье победил техническим нокаутом, хотя Конор кричал про остановку врачами. Ему наложили на ногу шину и уносили из октагона на носилках. Именно это обещал сделать Конор против Порье, но закончил трилогию собственной травмой. Все равно ушел красиво:

Все судьи отдали первый раунд Порье. Конор проиграл второй бой подряд. С 2016 года это его четвертое поражение при трех победах. Порье – претендент на чемпионский пояс (если Дэйна Уайт подтвердит).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: UFC
Автор:
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
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