Конор проиграл Порье еще до сломанной ноги. Не справился с ударами, сам перевел в партер и без шансов пролежал на спине полраунда
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом на UFC 264. Все закончилось после первого раунда – на последних секундах Конор подвернул левую ногу и, кажется, сломал ее. Порье – победитель трилогии, хотя Конор сказал, что ничего не окончено.
Конор обещал Порье смерть в октагоне. Порье говорил, что тот хочет вернуться на прошлый уровень, поэтому больше заинтересован в результате, чем в деньгах. Поэтому Конор начал активнее. На первой минуте давил ногами: пробивал лоукики и вертушки. 30% его ударов за первый раунд шли по ногам.
После первой минуты все перешло в партер. Конор пытался провести сабмишен, но Порье вырвался. Теперь доставалось Конору, который лежал у сетки и снизу отбивался локтями. Порье провел один тейкдаун и в партере был агрессивнее, выбросив 28 ударов в голову. На лице Конора появилась кровь.
В конце раунда бойцы поднялись, но все закончилось плохо. Конор и Порье обменялись ударами в стойке. Конор шагнул назад и упал. Первое ощущение – Порье попал, но Конор просто неудачно подвернул ногу и, кажется, сломал голень. Херб Дин не остановил бой, поэтому Порье пошел на добивание. Это выглядело так:
Порье победил техническим нокаутом, хотя Конор кричал про остановку врачами. Ему наложили на ногу шину и уносили из октагона на носилках. Именно это обещал сделать Конор против Порье, но закончил трилогию собственной травмой. Все равно ушел красиво:
Все судьи отдали первый раунд Порье. Конор проиграл второй бой подряд. С 2016 года это его четвертое поражение при трех победах. Порье – претендент на чемпионский пояс (если Дэйна Уайт подтвердит).