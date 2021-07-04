Конор – Порье
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Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #UFC 264 #UFC #Конор Макгрегор #Дастин Порье

Онлайн-трансляция третьего боя Конор – Порье. Прямая трансляция турнира UFC 264

04 июля, 13:24

Keystone Press Agency/Global Look Press

Конор Макгрегор и Дастин Порье в третий раз за карьеру подерутся друг с другом. До этого они проводили бои в 2014-м и в 2021-м. Имеют по одной победе, Порье побеждал последним. Теперь их бой возглавит турнир UFC 264. Он пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля 2021 года. Бои основного карда начнутся 11 июля примерно в 05:00 по Москве.

Порье ждет сконцентрированную версию Конора: «Он выйдет на бой не из-за денег. Ему надо вернуть имя туда, где оно было раньше». Сейчас Порье занимает первое место в рейтинге легкого дивизиона, Конор – пятое. Победитель их боя получит шанс на титульный поединок. Сейчас титулом владеет Чарльз Оливейра, который победил Майкла Чендлера.

В этом материале мы проведем текстовую онлайн-трансляцию боя Конор – Порье и расскажем о ключевых поединках основного карда. Конор перед этим боем спорит с Порье о том, кто из них лучший боксер. Он выкладывал в инстаграм кадры, где попадает по лицу Порье. Говорил, что доминировал и в их прошлом бою, где в итоге проиграл:

Полный кард UFC 264:

Так выглядит постер боя:

Важное перед боем:

Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264

Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264

Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264

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