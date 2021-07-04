Онлайн-трансляция третьего боя Конор – Порье. Прямая трансляция турнира UFC 264

Конор Макгрегор и Дастин Порье в третий раз за карьеру подерутся друг с другом. До этого они проводили бои в 2014-м и в 2021-м. Имеют по одной победе, Порье побеждал последним. Теперь их бой возглавит турнир UFC 264. Он пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля 2021 года. Бои основного карда начнутся 11 июля примерно в 05:00 по Москве.

Порье ждет сконцентрированную версию Конора: «Он выйдет на бой не из-за денег. Ему надо вернуть имя туда, где оно было раньше». Сейчас Порье занимает первое место в рейтинге легкого дивизиона, Конор – пятое. Победитель их боя получит шанс на титульный поединок. Сейчас титулом владеет Чарльз Оливейра, который победил Майкла Чендлера.