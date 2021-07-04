Полный кард турнира UFC 264. Конор и Порье – соперники по главному бою

Турнир UFC 264 состоится в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля 2021 года. Бои основного карда стартуют 11 июля в 05:00 по Москве.

В главном бою подерутся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Это их третий поединок за карьеру. Каждый пока имеет по одной победе.

Бывший игрок НФЛ Грег Харди (текст о нем – тут) проведет бой в тяжелом весе. Соперник – Тай Туйваса. В основном карде подерется и еще один интересный боец – Шон О’Мэлли.

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