Полный кард турнира UFC 264. Конор и Порье – соперники по главному бою
Турнир UFC 264 состоится в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля 2021 года. Бои основного карда стартуют 11 июля в 05:00 по Москве.
В главном бою подерутся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Это их третий поединок за карьеру. Каждый пока имеет по одной победе.
Бывший игрок НФЛ Грег Харди (текст о нем – тут) проведет бой в тяжелом весе. Соперник – Тай Туйваса. В основном карде подерется и еще один интересный боец – Шон О’Мэлли.
Боец UFC постоянно меняет образ: рисует на волосах марихуану (любит курить) и красит волосы ради фанатов из Эквадора
Все бои этого турнира:
Основной кард
Дастин Порье – Конор Макгрегор
Гилберт Бернс – Стивен Томпсон
Тай Туиваса – Грег Харди
Ирэн Алдана – Яна Куницкая
Шон О’Мэлли – Крис Моутиньо
Прелимы
Карлос Кондит – Макс Гриффин
Нико Прайс – Мишель Перейра
Райан Холл – Илия Топурия
Тревин Джайлс – Дрикус дю Плесси
Ранние прелимы
Дженнифер Майя – Джессика Ай
Омари Ахмедов – Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов – Джером Ривера
Ю Яозонг – Ален Амедовски
Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264
Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264