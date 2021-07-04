UFC 264
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Конор – Порье
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#UFC 264 #Конор – Порье #Конор Макгрегор #UFC #Дастин Порье

Полный кард турнира UFC 264. Конор и Порье – соперники по главному бою

04 июля, 11:50

Турнир UFC 264 состоится в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля 2021 года. Бои основного карда стартуют 11 июля в 05:00 по Москве.

В главном бою подерутся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Это их третий поединок за карьеру. Каждый пока имеет по одной победе.

Бывший игрок НФЛ Грег Харди (текст о нем – тут) проведет бой в тяжелом весе. Соперник – Тай Туйваса. В основном карде подерется и еще один интересный боец – Шон О’Мэлли.

Боец UFC постоянно меняет образ: рисует на волосах марихуану (любит курить) и красит волосы ради фанатов из Эквадора

Все бои этого турнира:

Основной кард

Дастин Порье – Конор Макгрегор

Гилберт Бернс – Стивен Томпсон

Тай Туиваса – Грег Харди

Ирэн Алдана – Яна Куницкая

Шон О’Мэлли – Крис Моутиньо

Прелимы

Карлос Кондит – Макс Гриффин

Нико Прайс – Мишель Перейра

Райан Холл – Илия Топурия

Тревин Джайлс – Дрикус дю Плесси

Ранние прелимы

Дженнифер Майя – Джессика Ай

Омари Ахмедов – Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов – Джером Ривера

Ю Яозонг – Ален Амедовски

Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264

Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264

Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264

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Источник:
инстаграм UFC
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