Следующий соперник Волкова: провалился в футболе, сидел в тюрьме за домашнее насилие, попадался с наркотиками
На UFC Fight Night 163 Александр Волков встретится с Грегом Харди. Бэкграунд Харди в трех пунктах:
- Пробивался в американском футболе, считался перспективным игроком. Но в 2014-м резко сдал и завершил карьеру.
- С 2016 бьется в ММА.
- Постоянно попадает в плохие истории. Дважды сидел в тюрьме.
Что там с футболом
«Меня мало что интересовало в детстве, но с тех пор, как я увидел какой-то матч по футболу, я стал его гребаным фанатом. Я мечтал о том, чтобы однажды выйти в большом матче на глазах у десятков тысяч зрителей. Мне снилась эта фигня, я очень усердно тренировался. Я жил мечтой. И у меня получилось пробиться», – говорил Харди.
Как футболист он впервые засветился в школе Мемфиса – в 2004-м он даже вошел в сборную сезона школьной лиги. Со своей командой он даже стал чемпионом Штата. Дальше – команда колледжа Миссисипи (туда он поступил только из-за футбола – местный тренер лично просматривал его и уговорил на переход).
Нормально раскрыться Харди мешали две вещи. Первая – травмы. В 2009-м он влился в стартовый состав команды колледжа, а дальше повреждение колена и операция выбили его на несколько месяцев.
Вторая – дурной характер. В колледже он часто дрался с партнерами по команде на тренировках. Тренер часто выгонял его с занятий, иногда штрафовал, но все равно прощал своего любимчика.
В НФЛ у Харди было две команды: «Каролина Пантерз» и «Даллас Коубойз». В первой он провел 4 сезона, давал дерзкие комментарии (пример: «Я собираюсь стать твердым игроком старта. Это моя цель. Я собираюсь стрелять по маленькой птичке из 50-го калибра – так я вижу свои перспективы») и часто спорил с руководством: три раза просил повышения зарплаты, однажды заплатил клубу и НФЛ почти 16 тысяч долларов за грубый фол. Это очень выбесило Харди главным образом потому, что клуб не защищал его перед Лигой и не подавал апелляцию.
У Харди в «Каролине» было много друзей, и партнеры по команде ценили его. Но в начале 2015-го руководство отказалось от продления контракта с ним. Игроки переубеждали боссов, но те не поддавались. «Наше руководство уверено, что сделало правильный шаг» – говорилось в пресс-релизе «Каролины». Боссы часто сомневались в нем из-за поведения. А окончательный вывод о нем сделали после попадания Харди в тюрьму (об этом дальше).
В «Далласе» дела были хуже. Харди сдавал (редко попадал в старт), получал штрафы от клуба и НФЛ за поведение на поле. Его карьера там ограничилась одним сезоном – дальше Харди остался без контракта. Остальные команды НФЛ просто избегали его из-за плохого характера и постоянных неприятных ситуаций, в которые он попадал.
Карьера Грега в UFC – разочарование. Были дисквалификации, штрафы
2016-й – Харди объявил о переходе в смешанные единоборства. «Я люблю драться. Это помогает мне отвлечься. Журналисты пишут, что я психопат. Но я не психопат. Я хороший парень со сложным характером. Бои помогают мне остыть», – комментировал это сам Харди.
За два сезона он прошел путь от новичка до профессионала. В 2018-м он дебютировал в турнире Дэйны Уайта, а ESPN разнес UFC за сделку с Харди. Автор текста Джефф Вагенхайм писал: «UFC просто не понимает, с кем связались. Харди – отвратительный тип. Можно понять организацию, которая хочет видеть в составе такого раскрученного парня. Но Харди нанесет имиджевый урон UFC».
«Энтони Джонсон (боец UFC) был обвинен в домашнем насилии, но он быстро оправдал доверие к себе. После разбирательств с ним не было ни одной плохой ситуации. С Харди – полно. Можно подписать плохого парня и быть в плюсе. Но можно подписать плохого человека и сделать хуже всем».
Вагенхайм был в чем-то прав. В дебютном бое Харди добивал Аллена Кроудера и засандалил ему с колена запрещенный удар. Результат – аннулирование результата боя и дисквалификация.
После был скандал с ингалятором. В перерывах между раундами боя с Беном Соноли он использовал ингалятор. UFC объявил бой несостоявшимся (несмотря на победу Харди) и дисквалифицировала его.
Харди не молчал: «Мы были в клетке, я и мой тренер спросили у представителя комиссии, можно ли мне использовать ингалятор. Нам сказали «да», поэтому и я принял его. Я все еще новый парень в этом виде спорта. Я действовал так, как в любой другой ситуации: спрашивал разрешения, получал его и делал то, что мне говорили.
Вы контролируете свои диафрагму и легкие, они могут нормально расширяться и сжиматься. Мои нет. Это ограничивает дыхание и поток воздуха.
У многих людей здесь есть дети с астмой. Вы не можете их оставить без ингалятора, иначе они умрут. Я просто очищаю так дыхательные пути. Это помогает дышать мне так же, как и вы – просто уравнивает нас».
Бой с Волковым тоже вызывает много вопросов. За месяц до боя Волкова и Джуниора Дос Сантоса стало известно о травме Дос Сантоса. Так соперником Волкова стал Харди.
Харди – сплошная неприятность. Он избивал девушку, попадался с наркотиками
Дисквалификации в футболе и MMA – лишь верхушка айсберга, описывающего отвратительное поведение Харди. Самый громкий случай с ним случился в 2014-м.
В мае того года девушка Грега Харди пожаловалась на избиение. Согласно ее первоначальным показаниям, она приехала домой подвыпившей после посиделок с подругами в баре, и это сильно не понравилось Харди. Он несколько раз опрокидывал ее на пол, ударил в ванной, бил по голове крышкой от унитаза, разбил нос и душил ее, угрожая убить.
Суд приговорил Харди к 1,5 годам заключения, но Харди добился апелляции и того, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. В результате на новое заседание девушка Харди так и не явилась, и дело Грега закрыли. Так он дискредитировал себя перед руководством «Каролины».
Другой случай – в 2016-м полиция Техаса арестовала его за хранение кокаина в машине. Харди легко отделался: заплатил штраф в 500 долларов и получил испытательный срок на два года.
Харди слишком дерзкий в высказываниях и в социальных сетях:
- По требованиям руководства «Каролины», удалял посты из социальных сетей в которых критиковал соперников и судей НФЛ.
- Сказал как-то о своих планах: «Я всегда давал знать людям, говорил им с самого начала: я хочу стать чемпионом мира. Стараюсь сделать это повседневной работой, прихожу и делаю свое дело. Создаю свою игру, чтобы стать настоящим чемпионом мира, а не случайностью».
- О победе над Хуаном Адамсом: «Я очень горжусь собой. Спасибо моим тренерам, лучшим в стране и мире. Быстрая остановка боя? Я ударил Адамса 30 с лишним раз. Думаю, что рефери трижды говорил ему «защищайся». Я почувствовал, как его тело обмякло. Надеюсь, он научится и ему станет лучше. Если он хочет еще один нокаут, то я снова отправлю его в больницу».
- В инстаграме он называет себя «Принцем войны».
О бое с Волковым Харди высказался так: «Для меня это большая возможность. Это большой бой и поединок на самом высоком уровне. Конечно, я собираюсь нокаутировать Волкова».