Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на турнире UFC 264. Основной кард стартует 11 июля в 05:00 по московскому времени.

Бой Конора и Порье заявлен главным на этом турнире. Он начнется примерно в 06:00 по Москве. Время начала сдвинется в зависимости от результатов других боев.

Конор и Порье уже проводили два боя друг с другом. В 2014 году выиграл Конор, в 2021-м – Порье. Победитель может получить шанс на титульный бой. Сейчас титулом владеет Оливейра.

Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264

Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264