Конор – Порье
UFC 264
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
Поделиться:
Комментарии:
0
#Конор – Порье #Конор Макгрегор #UFC #UFC 264 #Дастин Порье

Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264

04 июля, 11:33

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на турнире UFC 264. Основной кард стартует 11 июля в 05:00 по московскому времени.

Бой Конора и Порье заявлен главным на этом турнире. Он начнется примерно в 06:00 по Москве. Время начала сдвинется в зависимости от результатов других боев.

Конор и Порье уже проводили два боя друг с другом. В 2014 году выиграл Конор, в 2021-м – Порье. Победитель может получить шанс на титульный бой. Сейчас титулом владеет Оливейра.

Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264

Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Вспоминаем первый бой Конор – Порье. Конор натирал ботинки от дедушки и бесил Порье трештоком, но сейчас признает: «Мы повзрослели»
Тренер Конора избил его на первой встрече за унижение девушки и заставляет много тренировать задницу. Их союз – 🔥
Порье и его жена – сильная история любви. Вместе с 14 лет: она рядом на каждом бое и терпела, когда он бросил школу из-за хулиганства
Сколько Конор заработал за бой с Порье на UFC 264. Он опять проиграл и сломал ногу
Сколько Порье заработал за бой с Конором на UFC 264
Онлайн-трансляция третьего боя Конор – Порье. Прямая трансляция турнира UFC 264
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Конор – Порье
#Конор Макгрегор
#UFC
#UFC 264
#Дастин Порье