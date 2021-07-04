Конор – Порье
UFC 264
UFC
Конор Макгрегор
Дастин Порье
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#Конор – Порье #Конор Макгрегор #Дастин Порье #UFC #UFC 264

Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264

04 июля, 11:17

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на UFC 264. Они встретятся друг с другом в третий раз. В 2014 году победил Конор, в начале 2021-го реванш взял Порье.

Турнир состоится в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени. Начало основного карда – 11 июля в 05:00 по Москве. Бой Конора и Порье заявлен главным на турнире.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа Конора – 2,18.
  • Победа Порье – 1,84.

Конор выиграл 22 боя и проиграл пять. Статистика Порье – 27-6. Конор Макгрегор имеет три поражения за последние шесть боев в UFC. Дастин Порье за это время проиграл только Хабибу.

Порье занимает первое место в рейтинге бойцов UFC в легком весе, Конор – пятое. Чарльз Оливейра владеет чемпионским титулом в этой категории.

Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264

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Источник:
Гол.ру
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