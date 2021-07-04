Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264: прямая трансляция основного карда 11 июля

Конор Макгрегор встретится с Дастином Порье в главном бою турнира UFC 264. Это будет третья их встреча в карьере.

Турнир пройдет в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени. Ожидается, что бои основного карда начнутся 11 июля в 05:00 по Москве.

Смотреть бой Конор – Порье можно на телеканале «РЕН ТВ» в прямом эфире. Запланированы трансляции в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также на онлайн-площадках Wink и More.tv.

Конор нокаутировал Порье осенью 2014 года. Порье победил Конора техническим нокаутом в январе 2021-го.

Статистика Конора – 22-5, Порье – 27-6.

Прогноз на бой Конор – Порье на UFC 264