Сколько Порье заработает за бой с Конором на UFC 264

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут третий бой за карьеру. Впервые они дрались в 2014 году – тогда победил Конор. В 2021-м состоялся реванш, который техническим нокаутом выиграл Дастин Порье. Теперь бой Конора и Порье возглавит турнир UFC 264. Он состоится в ночь с 10 на 11 июля. Подробности по турниру можно прочитать в отдельном материале.

У Порье был шанс на титульный поединок, но он выбрал третий бой с Конором. В итоге Чарльз Оливейра стал обладателем титула в легком весе, когда победил Майкла Чендлера. Теперь Порье получит возможность подраться за титул только в случае победы над Конором. Если же побеждает Конор, то уже он приближается к титульному бою.

Сам Порье в этой ситуации тоже думает о деньгах. В интервью ESPN он рассуждал, что обычный титульный бой принес бы ему треть дохода от поединка с Конором. Потому что он не получил бы большую сумму от продажи телеправ. Сайт GiveMeSport частично расшифровал это интервью. Там есть любопытная цитата о том, почему Порье так мыслит.