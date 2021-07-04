Сколько Порье заработает за бой с Конором на UFC 264
Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут третий бой за карьеру. Впервые они дрались в 2014 году – тогда победил Конор. В 2021-м состоялся реванш, который техническим нокаутом выиграл Дастин Порье. Теперь бой Конора и Порье возглавит турнир UFC 264. Он состоится в ночь с 10 на 11 июля. Подробности по турниру можно прочитать в отдельном материале.
У Порье был шанс на титульный поединок, но он выбрал третий бой с Конором. В итоге Чарльз Оливейра стал обладателем титула в легком весе, когда победил Майкла Чендлера. Теперь Порье получит возможность подраться за титул только в случае победы над Конором. Если же побеждает Конор, то уже он приближается к титульному бою.
Сам Порье в этой ситуации тоже думает о деньгах. В интервью ESPN он рассуждал, что обычный титульный бой принес бы ему треть дохода от поединка с Конором. Потому что он не получил бы большую сумму от продажи телеправ. Сайт GiveMeSport частично расшифровал это интервью. Там есть любопытная цитата о том, почему Порье так мыслит.
Порье сказал: «Не хочу подвергать UFC давлению или озвучивать наши контракты. Но я отец и муж – деньги важнее. Если я заработаю в 5-10 раз больше титульного боя, но опять сражусь с Конором, то это мой приоритет. Довольно легко принял это решение. Если я лучший в мире, то легко побью Конора и все равно получу шанс на титул. Я просто удвоил свою ставку».
По новому бою Конора и Порье нет и не будет реальных цифр – часто они отличаются от действительности. Иностранные СМИ ссылаются на сайт SportingFree, который дает такую конкретику по заработку Порье в бою с Конором. Ему гарантирован миллион долларов и 40% от продажи трансляций. Общий доход Порье может вырасти до 3 миллионов долларов.
Сайт The Sports Daily писал, что Дастин Порье заработал за первый бой с Конором в 2014 году всего 34 тысячи долларов. Зато заработок за второй бой составил уже миллион и 70 тысяч долларов. В эту сумму не входят цифры от продажи телетрансляций – обычно они нигде не раскрываются. Сейчас деньги Порье будут сопоставимыми.
Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264