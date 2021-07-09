Конор назвал жену Порье мужиком, а его самого – сучкой. Пнул ногой и пообещал убить

Перед началом Конор еще долго расхаживал по залу, чем-то кидался в Порье, затем, наконец, сел.

Главные реплики с пресс-конференции:

Порье сказал, что готовился к этому бою с тех пор, как закончился прошлый. Знал, что третьего боя не избежать. «Никакой ауры больше нет, – сказал Порье. – Он до сих пор хороший боец, но перед собой я вижу человека, которого побеждал, и у которого выиграю снова».

💥 «Ты будешь бегать как собака по октагону», – вмешался Конор. Порье проигнорировал выпад.

💥 На реплику о том, что в прошлый раз бойцы были более дружелюбны, Порье начал отвечать: «Нет, только бизнес, это…» И Конор ответил: «Ты мелкая сучка! Твоя жена – это мужик в семье. Ты – мелкая и глупая деревенщина».

«Раньше трешток был намного лучше. А это – полный отстой», – отреагировал Порье.

💥 Дальше Конор рассказал, как хорошо он провел подготовку и насколько он сфокусирован. «Станцую на твоей голове», – добавил он, обратившись к Порье. «Пройду через его голову, пробью в ней дыру, снесу ее с плеч, – пообещал Конор дальше. – Это конец его пути. В воскресенье он будет бегать по октагону как собака, затем я усыплю его».

Пока Уайт отвечал на вопрос о продажах PPV, бойцы успели еще обменяться какими-то репликами.

💥 «Он выглядит не очень, весогонка подбивает его. Вижу по его глазам стресс, который он испытывает, недостаток сна», – сказал Конор. «Я вижу человека, которому нужно сходить с ума», – ответ Порье. «Я вижу трупа», – реплика Конора. «Я убью этого человека», – добавил он позже.