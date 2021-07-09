Конор назвал жену Порье мужиком, а его самого – сучкой. Пнул ногой и пообещал убить
Конор Макгрегор и Дастин Порье встретятся в третьем бою на UFC 264 11 июля.
За пару дней до боя они пересеклись на битве взглядов. Конор сразу устроил шоу, на что ушло меньше минуты:
- Выставил вперед кулаки.
- Долго что-то говорил в адрес Порье, в конце улыбнулся даже Дэйна Уайт.
- Попытался ударить Порье и вроде как попал.
- Ушел с еще какими-то репликами. В общем, полный набор.
И это еще не все. Перед началом пресс-конференции Уайту снова пришлось сдерживать Конора.
Перед началом Конор еще долго расхаживал по залу, чем-то кидался в Порье, затем, наконец, сел.
Главные реплики с пресс-конференции:
Порье сказал, что готовился к этому бою с тех пор, как закончился прошлый. Знал, что третьего боя не избежать. «Никакой ауры больше нет, – сказал Порье. – Он до сих пор хороший боец, но перед собой я вижу человека, которого побеждал, и у которого выиграю снова».
💥 «Ты будешь бегать как собака по октагону», – вмешался Конор. Порье проигнорировал выпад.
💥 На реплику о том, что в прошлый раз бойцы были более дружелюбны, Порье начал отвечать: «Нет, только бизнес, это…» И Конор ответил: «Ты мелкая сучка! Твоя жена – это мужик в семье. Ты – мелкая и глупая деревенщина».
«Раньше трешток был намного лучше. А это – полный отстой», – отреагировал Порье.
💥 Дальше Конор рассказал, как хорошо он провел подготовку и насколько он сфокусирован. «Станцую на твоей голове», – добавил он, обратившись к Порье. «Пройду через его голову, пробью в ней дыру, снесу ее с плеч, – пообещал Конор дальше. – Это конец его пути. В воскресенье он будет бегать по октагону как собака, затем я усыплю его».
Пока Уайт отвечал на вопрос о продажах PPV, бойцы успели еще обменяться какими-то репликами.
💥 «Он выглядит не очень, весогонка подбивает его. Вижу по его глазам стресс, который он испытывает, недостаток сна», – сказал Конор. «Я вижу человека, которому нужно сходить с ума», – ответ Порье. «Я вижу трупа», – реплика Конора. «Я убью этого человека», – добавил он позже.
💥 «Он не в той стратосфере, что и я – в этом весе он хрупкий какой-то, хилый. Не будет никаких подачек. Я выйду и заберу все».
Конор пообещал, что выступление в воскресенье будет еще лучше, чем его самое главное, когда он взял второй титул: «Будто я вернулся на стройку, на мне каска, жилет и два молота в руках. Вот мой настрой».
«У меня есть здоровый страх в каждом поединке, – сказал Порье. – Я осознаю опасность, знаю, что я человек, что если допущу ошибку – могу проснуться и спрашивать о том, что произошло».
Конора спросили, уважает ли он Порье. «Мне плевать на него. Это была случайная победа, и я исправлю это в воскресенье». Ответ Порье: «У меня нет ни к кому ненависти, я на другом ментальном уровне. Уважение ему за все, что он сделал».
Уайт не сразу сообразил, что один из вопросом предназначался ему: «Я так волнуюсь, что кто-то из них дернется, что ничего не слышу». «Он ничего не сделает, – засмеялся Конор. – Так что следи только за мной».
«Никак не готовился, мне нет до этого дела. Без разницы», – это ответ Порье на вопрос, как он готовился к трештоку.
💥 «Его вынесут на носилках с этого боя», – подытожил Конор.
Бой Порье и Конора станет главным на UFC 264. Он пройдет 11 июля и начнется около 6:00 по московскому времени.