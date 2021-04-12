Конор обругал Порье из-за пожертвований в его фонд и отменил третий бой. В ссору вклинились Хабиб и Чендлер

Конор Макгрегор побил Дастина Порье в 2014 году, но в январе 2021-го в реванше проиграл. Третий бой между ними был запланирован на 10 июля.

Как Конор реагирует на поражение: много хвалит Порье, аплодирует у сетки и обещает еще один бой в 2021-м

И оказался на грани срыва за три месяца до него. Бойцы поссорились из-за фонда Порье, в который Конор обещал перевести деньги.

В 2018 году Порье с женой организовали фонд Good Fight Foundation и запустили серию благотворительных акций для нуждающихся в помощи. За свою деятельность Порье получил премию имени Форреста Гриффина и ключ от города Лафайет из рук его мэра.

В 2019-м после турнира UFC 242 Хабиб Нурмагомедов обменялся с Порье футболками и заявил, что продаст ее, а средства переведет в фонд Порье. Позже фонд подтвердил, что деньги переведены: