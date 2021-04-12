Конор обругал Порье из-за пожертвований в его фонд и отменил третий бой. В ссору вклинились Хабиб и Чендлер
Конор Макгрегор побил Дастина Порье в 2014 году, но в январе 2021-го в реванше проиграл. Третий бой между ними был запланирован на 10 июля.
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И оказался на грани срыва за три месяца до него. Бойцы поссорились из-за фонда Порье, в который Конор обещал перевести деньги.
В 2018 году Порье с женой организовали фонд Good Fight Foundation и запустили серию благотворительных акций для нуждающихся в помощи. За свою деятельность Порье получил премию имени Форреста Гриффина и ключ от города Лафайет из рук его мэра.
В 2019-м после турнира UFC 242 Хабиб Нурмагомедов обменялся с Порье футболками и заявил, что продаст ее, а средства переведет в фонд Порье. Позже фонд подтвердил, что деньги переведены:
23 января 2021-го сообщалось, что Конор перевел полмиллиона долларов в фонд Порье. За пару дней до этого Порье сказал: «Конор помог моему фонду, он сделал большой вклад. Спасибо ему за это».
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Тогда что произошло сейчас?
💥 Конор сделал прогноз: «Выиграю трилогию фронткиком в нос. Раунд номер четыре. Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику».
💥 Это было началом конфликта. Порье ответил: «Смешное предсказание! Ты обещал пожертвование в мою благотворительную организацию, но ты и твоя команда перестали отвечать после поединка в январе».
💥 А как же слова Порье в январе? Он пояснил, что тогда публично поблагодарил Конора, потому что его команда связалась на неделе боя по поводу перевода денег, но в итоге пропала.
💥 В конфликт вклинился Хабиб и прикрепил видео, где спорят мужчины, и один из них говорит: «Я вам слово дал? Забираю обратно». Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз напомнил, что Хабиб сдержал слово, и обратился к Конору: «Не сделаешь пожертвование в фонд Дастина – ты не мужчина».
💥 «Пожертвование – это не долг. Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались», – ответил Конор. Он пояснил, что поступает так со всеми своими пожертвованиями – должен знать, куда они идут.
💥 «Ты предложил – мы согласились, – ответил Порье. – Твоя команда не отвечала на наши электронные письма, в том числе с подробным отчетом о том, куда именно пойдут деньги». И написал, что 10 июля Конор снова ощутит вкус поражения.
💥 В ответ Конор назвал Порье деревенщиной, сообщив, что планирует подраться 10 июля с кем-нибудь другим, и бой отменяется.
💥 Порье ответил двумя буквами: «ОК». И прикрепил видео нокаута Конора.
💥 В обсуждении появился еще один персонаж – это Майкл Чендлер. «15 мая и 10 июля… Забронируйте», – написал он, намекая, что не против подраться в июльскую дату. А 15 мая у него запланирован бой с Чарльзом Оливейрой.
Дэйна Уайт на эту тему пока не реагирует.
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В расписании на сайте UFC этого турнира нет, но пока там их всего семь, последний – 23 мая. Естественно, ни о какой отмене соцсети UFC не объявляли. Но они пока его и не анонсировали.
О том, что третий бой состоится, 3 апреля объявили оба бойца и подтверждали различные инсайдеры. Впереди еще три месяца, в том числе и для раскрутки боя, к которой история с ссорой Конора и Порье вполне бы подошла.