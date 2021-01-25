Школьники позвонили в дверь чемпиона UFC за прогнозом боя Конора и Порье. Тот ответил и подарил карточки с автографами

Перед боем Конора и Дастина Порье к дому чемпиона UFC в полутяжелом весе Джону Джонса пришли три школьника с просьбой сделать прогноз на поединок. Дальше был такой диалог.

– Да?

– Алло?

– Что случилось, парни?

– Как думаете, кто сегодня победит?

– Ха-ха, парни, вы хотите знать мое мнение, кто победит в поединке Конора Макгрегора?

– Да, хотим знать ваше мнение.

– Ха-ха, окей, Конор должен сделать это, он сегодня везде!

– Да! Мы тоже так думаем.

Дальше Джонс мило поболтал со школьниками – один изобразил походку Конора. Потом ребята сказали ему, что они живут в нескольких домах от него. В итоге Джонс сказал им: «Сейчас, подождите секунду». А потом он вышел и подарил им карточки со своим автографом.

Один из парней сказал Джонсу, что у него день рождения. Тот ответил: «О, дружище, поздравляю! С днем рождения». Тот же мальчик в конце видео признался, что Джонс его любимый боец.

Джонс разместил видео у себя в соцсетях.