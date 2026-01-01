Джон Джонс

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MMA
Хабиб исключен из рейтингов UFC после официального завершения карьеры. Пояс в легком весе стал вакантным
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
UFC cделал Хабиба первым в рейтинге лучших бойцов вне весовых категорий. Он сам просил поставить его первым
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб поставил себя первым в рейтинге UFC. На официальном сайте лидером остался Джонс
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб попросил у UFC первое место в общем рейтинге бойцов. Джонс сказал, что отдает
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Джон Джонс освободил титул чемпиона в полутяжелом весе
#Джон Джонс
MMA
Бойца UFC Джонса арестовали за нетрезвое вождение и небрежное обращение с оружием
#Джон Джонс
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Школьники позвонили в дверь чемпиона UFC за прогнозом боя Конора и Порье. Тот ответил и подарил карточки с автографами
#Джон Джонс
Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
#Хабиб Нурмагомедов
Главный визажист UFC борется с раком: Джонс и Порье помогли деньгами, Намаюнас продаст форму
#Сьюзи Фритон
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
#Джордж Флойд
Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
#США
Джон Джонс всех побеждает в UFC, но не справляется с алкоголизмом
#Джон Джонс
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