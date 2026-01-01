Джон Джонс

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Хабиб поставил себя первым в рейтинге UFC. На официальном сайте лидером остался Джонс
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Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
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