Джон Джонс

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Школьники позвонили в дверь чемпиона UFC за прогнозом боя Конора и Порье. Тот ответил и подарил карточки с автографами
#Джон Джонс
Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
#Хабиб Нурмагомедов
Главный визажист UFC борется с раком: Джонс и Порье помогли деньгами, Намаюнас продаст форму
#Сьюзи Фритон
«Это дерьмо еще касается Джорджа Флойда?» В городах США – грабежи, избиения, поджоги, выстрелы
#Джордж Флойд
Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
#США
Джон Джонс всех побеждает в UFC, но не справляется с алкоголизмом
#Джон Джонс
Суд, скандал с допингом, рассуждения о грехах – тоже часть биографии непобедимого чемпиона UFC
#Джон Джонс