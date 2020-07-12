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#Сьюзи Фритон #MMA #UFC #Дастин Порье #Джон Джонс #Роуз Намаюнас

Главный визажист UFC борется с раком: Джонс и Порье помогли деньгами, Намаюнас продаст форму

12 июля, 09:50
Илья Егоров

инстаграм Сьюзи Фритон

Сьюзи Фритон – знаменитый визажист UFC. Она подкрашивает спортсменов перед каждым событием – перед боями, пресс-конференциями и взвешиваниями. В прошлом году у нее обнаружили рак молочных желез.

Лечение протекает очень тяжело. Химиотерапия не помогла, дальше Фритон с семьей начала прием других препаратов. Сейчас ее организм сильно ослаб: она не может работать, а максимальный вес, который ей разрешено поднимать – не более 6 кг.

Врачи сказали, что с обычной медициной она проживет максимум 2-3 года. Ей требуется дорогостоящее лечение.

Сама Фритон в видеообращении говорит: «У меня рак четвертой стадии в нескольких участках тела. Но я позитивна, я одержу победу над этой болезнью – у меня нет другого выхода. Надеюсь, вы поможете мне в этом. Я ценю любую помощь и благодарю каждого за это».

В этой ситуации активизировались бойцы UFC. Латвиец Михаил Циркунов вместе с женой запустили сбор пожертвований на сайте GoFundMe (уже собрали более 100 тысяч долларов). Вклад других бойцов UFC:

  • Джон Джонс пожертвовал 10 тысяч долларов.
  • Дастин Порье – 5 тысяч.
  • Тайрон Вудли – 2 тысячи.
  • Чито Вера отправила 1200 долларов.
  • Нил Мэнни, Пол Фелдер, Роуз Намаюнас, Гилберт Бернс, Чел Соннен и Джон Аник – по тысяче.
  • Бойцы из других серий также отправляют деньги на лечение Фритон.

На UFC 251 Роуз Намаюнас сказала на камеру, что продаст свою атрибутику на аукционе, а полученные деньги передаст Фритон на лечение.

«Мы любим тебя, Сьюзи!»

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