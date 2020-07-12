Главный визажист UFC борется с раком: Джонс и Порье помогли деньгами, Намаюнас продаст форму

Сьюзи Фритон – знаменитый визажист UFC. Она подкрашивает спортсменов перед каждым событием – перед боями, пресс-конференциями и взвешиваниями. В прошлом году у нее обнаружили рак молочных желез.

Лечение протекает очень тяжело. Химиотерапия не помогла, дальше Фритон с семьей начала прием других препаратов. Сейчас ее организм сильно ослаб: она не может работать, а максимальный вес, который ей разрешено поднимать – не более 6 кг.

Врачи сказали, что с обычной медициной она проживет максимум 2-3 года. Ей требуется дорогостоящее лечение.