Парень из «МЮ» год боролся с раком – химиотерапией и удалением яичка

«Манчестер Юнайтед» помогал Тэйлору. Сначала он направил его на обследование в Португалию. Потом помог ему с лечением, когда он приехал в Манчестер, и разрешил ему приостановить карьеру на нужное время. Тэйлор рассказывал, что все тренеры были в курсе его болезни.

«Когда мне только поставили диагноз, ко мне подошел Моуринью, потрепал за плечо и поддержал. Когда я лечился, в «МЮ» сменился тренер – новым стал Уле-Гуннар Сульшер. Как оказалось, он тоже знал о моей болезни.

Сульшер – великолепный парень. Когда я выздоровел и вернулся на базу, я первым делом пошел к тренерам. На пути я встретил Сульшера. Он просто взял меня с собой, мы пошли смотреть на тренировку первой команды. Там мы болтали обо всем».

18 октября 2018 года Тэйлору диагностировали рак. 22 октября 2019-го он вернулся на поле – вышел на замену в матче «МЮ» U-23 против сверстников из «Суонси».

Тэйлор уже ездил на матч Лиги Европы. Сейчас говорит, что мечтает почаще попадать в основу, и не хочет, чтобы его всегда связывали с победой над раком

Макс Тэйлор был одним из тех, кто попал в заявку на выездной матч ЛЕ с «Астаной» – в Казахстане он на поле не вышел. Но первый выезд с основой запомнил навсегда: «Я думал, в этом матче я начну персональную историю. Но не беда: я добьюсь дебюта. Может, после Нового года. А, может, я вообще уеду в аренду, ведь мне нужен опыт игры на взрослом уровне».

После победы над раком Тэйлор дал много интервью ведущим английским изданиям. В них он благодарил клуб за поддержку, рассказывает о планах на будущее (дебютировать в Премьер-лиге) и просил не спрашивать больше о раке – он давно победил его и больше не хочет думать о болезни.