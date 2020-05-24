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Парень из «МЮ» год боролся с раком – химиотерапией и удалением яичка
В 2018-м Макс Тэйлор был одним из ведущих игроков «Манчестер Юнайтед» U-18. Ему на тот момент было всего 18, его регулярно подключали к играм за команду U-23. О Тэйлоре хорошо отзывались его тренеры, а Моуринью и его помощники постепенно думали о его вызове в основу.
Жизнь перевернул один поход к врачу.
Тэйлора поддерживали Сульшер и Моуринью. Он перенес две тяжелые операции
Летом 2018 года у Тэйлора были боли в паховой области. Врачи «МЮ» посоветовали антибиотики, но таблетки не помогли. Тогда Тэйлор пошел в госпиталь Манчестера – там у него обнаружили рак.
«Изначально врач думал, что это киста (ее часто находят у молодых людей моего возраста). Но там было что-то побольше. Меня направили к другому врачу, и он провел повторное обследование. «Что, рак?» – мы с мамой не могли поверить в это. Врач подтвердил. Он сказал, что нужна операция по удалению яичка».
Опухоль распространилась на брюшную область. Сперва Тэйлору была нужна химиотерапия. Дальше врачи планировали повторное обследование: чтобы узнать, есть ли необходимость в еще одной операции.
В интервью BBC Тэйлор подробно рассказал о 9-недельном курсе химиотерапии, о поддержке мамы, друзей и «МЮ». Морально Тэйлору помогал Джо Томпсон (английский игрок, победивший рак): настраивал его во время тяжелой химии (говорил, что это поможет организму) и изгонял из его головы негативные мысли.
Химия сделала свое дело – убила раковые клетки. Но после нее лимфатические узлы Тэйлора распухли, и один из них прикрепился к аорте – понадобилась операция. Сам Тэйлор называл ее тяжелой и опасной, потому что на тот момент его организм сильно ослаб. После он гордился, что выдержал все испытания.
«Манчестер Юнайтед» помогал Тэйлору. Сначала он направил его на обследование в Португалию. Потом помог ему с лечением, когда он приехал в Манчестер, и разрешил ему приостановить карьеру на нужное время. Тэйлор рассказывал, что все тренеры были в курсе его болезни.
«Когда мне только поставили диагноз, ко мне подошел Моуринью, потрепал за плечо и поддержал. Когда я лечился, в «МЮ» сменился тренер – новым стал Уле-Гуннар Сульшер. Как оказалось, он тоже знал о моей болезни.
Сульшер – великолепный парень. Когда я выздоровел и вернулся на базу, я первым делом пошел к тренерам. На пути я встретил Сульшера. Он просто взял меня с собой, мы пошли смотреть на тренировку первой команды. Там мы болтали обо всем».
18 октября 2018 года Тэйлору диагностировали рак. 22 октября 2019-го он вернулся на поле – вышел на замену в матче «МЮ» U-23 против сверстников из «Суонси».
Тэйлор уже ездил на матч Лиги Европы. Сейчас говорит, что мечтает почаще попадать в основу, и не хочет, чтобы его всегда связывали с победой над раком
Макс Тэйлор был одним из тех, кто попал в заявку на выездной матч ЛЕ с «Астаной» – в Казахстане он на поле не вышел. Но первый выезд с основой запомнил навсегда: «Я думал, в этом матче я начну персональную историю. Но не беда: я добьюсь дебюта. Может, после Нового года. А, может, я вообще уеду в аренду, ведь мне нужен опыт игры на взрослом уровне».
После победы над раком Тэйлор дал много интервью ведущим английским изданиям. В них он благодарил клуб за поддержку, рассказывает о планах на будущее (дебютировать в Премьер-лиге) и просил не спрашивать больше о раке – он давно победил его и больше не хочет думать о болезни.
Зимой Тэйлор уехал в аренду в «Сталибридж». Сейчас он вернулся в Манчестер и подписал новый контракт с «МЮ» еще на один год.