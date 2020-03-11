Иличич сделал покер в 1/8 ЛЧ. Полтора года назад он боялся засыпать из-за тяжелой болезни

Иличичу 31 год, и он не только забивает много, но и делает это красиво, чего только стоят голы «Милану» и «Торино».

Сейчас он уже вряд ли вспоминает об ужасах лета 2018 года, когда из-за болезни он думал даже не столько о возвращении футбол, сколько об обычной нормальной жизни. Он готовился к трансферу в «Интер» и слег в больницу с заболеванием лимофузлов. Возникли осложнения, пришлось принимать антибиотики, а сам игрок боялся спать.

«Было время, когда я просто боялся ложиться в кровать. Не мог забыть о том, что случилось с Давиде Астори, не мог спать, боялся того же, думал, а если я не проснусь? Но ментально я стал сильнее. Хотя тогда мечтал просто вернуться к нормальной жизни и даже не думал о футболе», – рассказывал Иличич.