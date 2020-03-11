Иличич сделал покер в 1/8 ЛЧ. Полтора года назад он боялся засыпать из-за тяжелой болезни
«Аталанта» и во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла «Валенсию» – 4:3. В первой игре Йосип Иличич забил один гол, в ответной – сразу четыре. Половина из четырех – с пенальти, но вряд ли это имеет значение. Мало кому из игроков удавалось сделать покер в плей-офф.
Иличич безумно крут в этом сезоне. У него 15+8 по гол+пас в 21 матче Серии А, у него 14 голов во всех турнирах в одном только 2020 году, который начался 70 дней назад. Среди игроков итальянского чемпионата он в этом году забивает чаще всех, даже чаще Роналду (13).
Иличичу 31 год, и он не только забивает много, но и делает это красиво, чего только стоят голы «Милану» и «Торино».
Сейчас он уже вряд ли вспоминает об ужасах лета 2018 года, когда из-за болезни он думал даже не столько о возвращении футбол, сколько об обычной нормальной жизни. Он готовился к трансферу в «Интер» и слег в больницу с заболеванием лимофузлов. Возникли осложнения, пришлось принимать антибиотики, а сам игрок боялся спать.
«Было время, когда я просто боялся ложиться в кровать. Не мог забыть о том, что случилось с Давиде Астори, не мог спать, боялся того же, думал, а если я не проснусь? Но ментально я стал сильнее. Хотя тогда мечтал просто вернуться к нормальной жизни и даже не думал о футболе», – рассказывал Иличич.
За год до этого он достался «Аталанте» всего за 5,75 миллионов евро. Вернувшись осенью 2018-го в футбол, Иличич влился в команду и стал забивать. Вознаграждение за терпение было весной – вместе с «Аталантой» он занял третье место в чемпионате и стал ждать Лиги чемпионов.
На групповом этапе Иличич отметился всего одним результативным баллом – асисстом в игре с «Ман Сити», которую «Аталанта» проиграла 1:5. Зато плей-офф – его время: пять из восьми мячей в ворота «Валенсии». Жаль, что из-за отмены матчей в Серии А за его игрой посмотреть удастся еще нескоро.