Моуринью обещал измениться, но соврал: так же критикует своих игроков, отмазывается и не придумывает нового
Почти четыре месяца Жозе Моуринью работает в «Тоттенхэме». Срок приличный, можно делать некоторые выводы. И давать промежуточную оценку.
После провала в «МЮ» Жозе год просидел без работы. Он сам рассказывал, что за это время отдохнул, посмотрел на футбол по-другому и изменился. А когда пришел в «Тоттенхэм» сказал, что не совершит старых ошибок – будут только новые.
И действительно их совершает. С Моуринью «Тоттенхэм» выдает результаты чуть лучше, чем в начале сезона с Почеттино (а тогда был кошмар). Последние пять сезонов (отрезок с Почеттино) команда набирала в среднем 1.8 очка за матч в АПЛ; в этом сезоне при Почеттино – 1.1.
С Моуринью показатели улучшились на фоне худшего отрезка, но не дотягивают до еврокубкового уровня – команда набирается в среднем 1.5 очка за игру. Сейчас «Тоттенхэм» отстает от зоны ЛЧ на семь очков.
Плюс команда вылетела из Кубка Англии (от «Норвича»), на который Жозе рассчитывал и выпускал основу (были переигровки с «Мидлсбро» и «Саутгемптоном»).
Еще при Моуринью «Тоттенхэм» слабо играет с топ-командами (4 поражения и 1 победа в АПЛ) + поражения «Баварии» и «Лейпцигу» в ЛЧ. В последний раз в плей-офф Лиги чемпионов Жозе побеждал в апреле 2014-го. Мрак.
Приходя в «Тоттенхем», Жозе обещал исправиться и перестать гнать на своих же игроков: «Я стану для вас отцом, приятелем, девушкой, кем угодно», – говорил Моур своим новым игрокам.
Но обещание сдерживает так себе. Называл печальной игру в обороне (после индивидуальных ошибок игроков), недавно раскритиковал Ндомбеле: «Не могу продолжать давать ему шансы», а после ничьи с «Бернли», обсуждая своих игроков, сказал: «Кое-кому следует понять, что это АПЛ, и играть намного лучше».
Еще одна проблема Моуринью – в последние годы он перестал быть самокритичным и винил всех, кроме себя. И в этом он тоже никак не поменялся: в плохих результатах «Тоттенхэма» он винит нефарт, игроков, плотный график и серию травм.
***
Можно сказать: это всего лишь четыре месяца – как можно делать какие-то выводы? Учитывая современные тренды – можно. Сейчас в футболе никто не дает тренеру несколько сезонов на раскачку. К тому же четыре месяца хороший срок, чтобы привить команде идеи. Но у «Тоттенхэма» Моуринью нет ни результатов, ни выразительной игры.
Возможно, Жозе изменился в своей голове и на словах. Но реальность показывает: его методы устарели, и обновлений на практике не видно.
В этом сезоне Моуринью дважды проиграл Лэмпарду, который только второй сезон работает главным тренером; и дважды Нагельсману, человеку на 24 года младше Жозе.
Нагельсман и Лэмпард – это олицетворение футбольных трендов. И они, вчистую обыгрывая Моуринью, диагностируют его смерть как топ-тренера.