Моуринью обещал измениться, но соврал: так же критикует своих игроков, отмазывается и не придумывает нового

Почти четыре месяца Жозе Моуринью работает в «Тоттенхэме». Срок приличный, можно делать некоторые выводы. И давать промежуточную оценку.

После провала в «МЮ» Жозе год просидел без работы. Он сам рассказывал, что за это время отдохнул, посмотрел на футбол по-другому и изменился. А когда пришел в «Тоттенхэм» сказал, что не совершит старых ошибок – будут только новые.

И действительно их совершает. С Моуринью «Тоттенхэм» выдает результаты чуть лучше, чем в начале сезона с Почеттино (а тогда был кошмар). Последние пять сезонов (отрезок с Почеттино) команда набирала в среднем 1.8 очка за матч в АПЛ; в этом сезоне при Почеттино – 1.1.

С Моуринью показатели улучшились на фоне худшего отрезка, но не дотягивают до еврокубкового уровня – команда набирается в среднем 1.5 очка за игру. Сейчас «Тоттенхэм» отстает от зоны ЛЧ на семь очков.