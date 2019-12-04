Моуринью вернулся на «Олд Траффорд»: пострадал от подката Джеймса и впервые проиграл с «Тоттенхэмом»

Рассказал, почему в Манчестере жил в отеле: не хотелось готовить и убирать

Перед матчем против «МЮ» Моуринью аккуратно высказался на тему прошлого места работы. Сказал, что вернется на «Олд Траффорд» – то место, где был счастлив, и ждет уважения к себе. Отметил, что в «МЮ» он не проигрывал, а побеждал и учился. Заверил, что глава с этим клубом – закрыта.

А еще рассказал, почему во время работы в «МЮ» жил только в отеле: «Я был бы несчастлив, если бы жил дома один. Мне пришлось бы убираться, а я не хочу делать это. Мне пришлось бы гладить одежду, а я не знаю, как это делать. Мне пришлось бы готовить себе еду, и я бы жарил яичницу с сосисками, потому что умею готовить только это. Это была как квартира, но с опциями «принесите мне латте, пожалуйста» и «я не хочу спускаться на ужин, принесите мне в номер».

Улыбался перед игрой и пожимал всем руки

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