Моуринью вернулся на «Олд Траффорд»: пострадал от подката Джеймса и впервые проиграл с «Тоттенхэмом»
Жозе Моуринью в своем четвертом матче во главе «Тоттенхэма» приехал на «Олд Траффорд». Из «МЮ» он был уволен год назад. В Манчестер Жозе прибыл с тремя победами в трех матчах, с десятью забитыми голами, но пропустила его команда тоже много – целых шесть.
«МЮ» – «Тоттенхэм» – матч десятой команды АПЛ против шестой. По факту же он преподносился как сражение бывшего и нынешнего клубов Моуринью, поэтому и внимание к нему было особенным.
Рассказал, почему в Манчестере жил в отеле: не хотелось готовить и убирать
Перед матчем против «МЮ» Моуринью аккуратно высказался на тему прошлого места работы. Сказал, что вернется на «Олд Траффорд» – то место, где был счастлив, и ждет уважения к себе. Отметил, что в «МЮ» он не проигрывал, а побеждал и учился. Заверил, что глава с этим клубом – закрыта.
А еще рассказал, почему во время работы в «МЮ» жил только в отеле: «Я был бы несчастлив, если бы жил дома один. Мне пришлось бы убираться, а я не хочу делать это. Мне пришлось бы гладить одежду, а я не знаю, как это делать. Мне пришлось бы готовить себе еду, и я бы жарил яичницу с сосисками, потому что умею готовить только это. Это была как квартира, но с опциями «принесите мне латте, пожалуйста» и «я не хочу спускаться на ужин, принесите мне в номер».
Улыбался перед игрой и пожимал всем руки
За пару часов видео набрало более 6000 лайков. 18 секунд позитива от Жозе:
Поприветствовал Сульшера:
Получил травму в первом тайме
На 13-й минуте матча полузащитник «МЮ» Дэниэл Джеймс после стыка с игроком «Тоттенхэма» Харри Уинксом врезался в Жозе. Джеймсу понадобилась медицинская помощь, Моуринью немного похромал и продолжил руководить командой.
Вдохновил Алли на очередной гол
Что за дуэт! Деле Алли действительно расцвел после прихода Жозе Моуринью в «Тоттенхэм»:
- Ассист в игре с «Вест Хэмом»;
- Гол «Олимпиакосу»;
- Дубль с «Борнмутом»;
- Гол в ворота «МЮ».
Гол на «Олд Траффорд» получился прекрасным – в чужой штрафной Алли одним касанием: а) с разворота прокинул себе мяч, летевший сверху вертикально; б) ушел таким образом от двух защитников. Так «Тоттенхэм» сравнял счет после того как забил Рэшфорд – 1:1.
Рэшфорд во втором тайме забил и победный мяч с пенальти – «МЮ» выиграл 2:1, а Жозе впервые проиграл во главе «Тоттенхэма». Интересно, что при Сульшере в 34 играх на счету Рэшфорда 16 голов. При Моуринью он забил на один меньше, но в 81 матче АПЛ.