Моуринью часто ругался с болбоями, но все изменил один гол «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» проигрывал «Олимпиакосу» со счетом 0:2, но перевернул игру и вырвал победу (4:2). Это был первый домашний матч для Жозе Моуринью в новой команде. Теперь эту игру оценивают не только по красивым голам, выходу «Тоттенхэма» в плей-офф Лиги чемпионов и другим рекордным цифрам у отдельных игроков.

Перед матчем УЕФА пульнул видео, где Моуринью по-особенному приветствовал каждого ребенка в подтрибунном помещении. Моуринью с ними разговаривал, улыбался и не выглядел злым человеком, которого все достало. Игра «Тоттенхэма» и «Олимпиакоса» – это еще более серьезные изменения в отношениях Моуринью с детьми. Только теперь это произошло уже с болбоями.

Во время матча Моуринью удивил отношением к мальчику, правильно подавшему мяч. В одной из голевых атак мальчик быстро кинул мяч игроку «Тоттенхэма». Моуринью отпраздновал гол вместе с ним – подошел и поблагодарил. Дальше была уже публичная похвала: «Я люблю умных парней с мячом. Этот ребенок поступил великолепно. Он прочитал игру и все понял. Важный и незабываемый момент».