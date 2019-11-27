Моуринью часто ругался с болбоями, но все изменил один гол «Тоттенхэма»
«Тоттенхэм» проигрывал «Олимпиакосу» со счетом 0:2, но перевернул игру и вырвал победу (4:2). Это был первый домашний матч для Жозе Моуринью в новой команде. Теперь эту игру оценивают не только по красивым голам, выходу «Тоттенхэма» в плей-офф Лиги чемпионов и другим рекордным цифрам у отдельных игроков.
Перед матчем УЕФА пульнул видео, где Моуринью по-особенному приветствовал каждого ребенка в подтрибунном помещении. Моуринью с ними разговаривал, улыбался и не выглядел злым человеком, которого все достало. Игра «Тоттенхэма» и «Олимпиакоса» – это еще более серьезные изменения в отношениях Моуринью с детьми. Только теперь это произошло уже с болбоями.
Во время матча Моуринью удивил отношением к мальчику, правильно подавшему мяч. В одной из голевых атак мальчик быстро кинул мяч игроку «Тоттенхэма». Моуринью отпраздновал гол вместе с ним – подошел и поблагодарил. Дальше была уже публичная похвала: «Я люблю умных парней с мячом. Этот ребенок поступил великолепно. Он прочитал игру и все понял. Важный и незабываемый момент».
У Моуринью сложные отношения с болбоями
Когда Моуринью работал экспертом на RT, он подробно рассказывал о роли болбоев в современном футболе: «Футболист должен быстро ввести мяч в игру, а болбою необходимо это прочувствовать. От этого зависит темп матча и множество других факторов. Я и сам был на месте этого мальчика и понимал, в какой момент игрок хочет получить мяч».
Там же Моуринью рассказывал, что в одной из команд они этого не понимали. На каждую игру привозили новых детей, которые не всегда понимали и чувствовали игру. У команды из-за этого возникали проблемы. Возможно, таким клубом как раз был «МЮ». Однажды Моуринью вообще выгнал группу мальчиков и девочек, работавших на домашних матчах, потому что те умели правильно чувствовать игру.
Тактику Моуринью подробно объяснял полузащитник «Челси» Маунт. Во время работы Моуринью в клубе он сам был болбоем. «Есть одна вещь, которая меня поразила. Жозе Моуринью пришел к нам и сказал, что, если мы выигрываем в Лиге чемпионов, не надо отдавать мяч быстро. Надо держать, не бросать его обратно», – удивлялся Маунт. С болбоем у «Тоттенхэма» была обратная история – тоже подходящая под задумку.
Ссорился Моуринью и с болбоями от других команд. Когда у Моуринью не получалось в «Челси», то после поражений иногда доставалось именно болбоям. Во время игры с «Кристал Пэлас» игрок «Челси» Аспиликуэта повздорил с мальчиком, который не хотел быстро отдавать ему мяч и отбросил его. Тогда разруливать ситуацию отправился Моуринью. Позже он рассказывал, что спасал мальчика от гнева Аспиликуэты – боялся повторения истории с Азаром.
«Детей обучают таким поступкам, но если игрок бьет их, то все вокруг исчезают. Игрок остается в беде за то, что толкает или пинает ребенка. Дети тогда все время так делали, поэтому я пошел, чтобы остановить Аспиликуэту. У меня была возможность поговорить с ребенком, который был милым. Он подошел ко мне, и я сказал ему, что однажды кто-нибудь его ударит», – рассказывал Моуринью.
Жесточайший наезд на болбоев из «Лестера» был в 2015-м. Тогда болбои затягивали время в конце матча и медленно отдавали мячи. «Челси» проиграл со счетом 1:2. «Они боролись всем клубом, они защищались всем клубом, и ребята с мячом тоже были великолепны. Я говорю о болбоях, потому что это позор для Премьер-лиги. Но я хочу прояснить, что эта история не должна быть перед результатом, который заслужил «Лестер», – говорил Моуринью.