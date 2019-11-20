«Тоттенхэм» в порядке. Моуринью – правильное решение, потому что он изменился

В «Тоттенхэме» не будет конфликтов с лидерами

Сначала — о футболе в целом. За последние годы (успешные) команды окончательно разделились на два профиля — с лидером-игроком или лидером-тренером.

Классический пример: когда играет Месси, никого особо не волнует, кто руководит на скамейке. И наоборот: команды Гвардиолы и Клоппа выживают при потере любого игрока. Какими бы классными не были Салах или Де Брюйне, абсолютно незаменимыми их не назовешь.

Моуринью и «МЮ» – совсем другая история. Вместе с Полем Погба и другими звездными игроками Жозе развернул борьбу за лидерство, которая в итоге и привела к отставке. Назначение Сульшера подтвердило, что проблема была в атмосфере – в первых матчах без Моура команда просто летела , хотя о каких-то серьезных тактических изменениях говорить бессмысленно.

В «Тоттенхэме» все будет иначе. Да, там есть Кейн, но прошлая ЛЧ показала, что и он не является незаменимым лидером. «Тоттенхэм» – идеальная команда АПЛ, где Моуринью снова сможет стать авторитетом. По атмосфере она больше всего похожа на «Интер»: наверное, самую успешную команду для Жозе.