«Тоттенхэм» в порядке. Моуринью – правильное решение, потому что он изменился
Главная цифра о назначении Моуринью — его зарплата, которая будет почти в два раза выше, чем у Почеттино. В год он заработает около 15 миллионов фунтов – примерно такие же цифры у него были в предыдущих клубах. Ниже — несколько комментариев болельщиков из АПЛ по этому поводу.
Это не может быть правдой! 15 миллионов – сумасшествие.
Ну, может, столько выйдет с бонусами, если он выиграет все трофеи.
Ага, а Эриксон по-прежнему зарабатывает только 4 миллиона.
Но нет, Леви не сошел с ума. Да, последние назначения Моура были не слишком успешными. Да, его стиль выучили наизусть все соперники по АПЛ. Но Моуринью изменился, и свои деньги он отработает.
В «Тоттенхэме» не будет конфликтов с лидерами
Сначала — о футболе в целом. За последние годы (успешные) команды окончательно разделились на два профиля — с лидером-игроком или лидером-тренером.
Классический пример: когда играет Месси, никого особо не волнует, кто руководит на скамейке. И наоборот: команды Гвардиолы и Клоппа выживают при потере любого игрока. Какими бы классными не были Салах или Де Брюйне, абсолютно незаменимыми их не назовешь.
Моуринью и «МЮ» – совсем другая история. Вместе с Полем Погба и другими звездными игроками Жозе развернул борьбу за лидерство, которая в итоге и привела к отставке. Назначение Сульшера подтвердило, что проблема была в атмосфере – в первых матчах без Моура команда просто летела, хотя о каких-то серьезных тактических изменениях говорить бессмысленно.
В «Тоттенхэме» все будет иначе. Да, там есть Кейн, но прошлая ЛЧ показала, что и он не является незаменимым лидером. «Тоттенхэм» – идеальная команда АПЛ, где Моуринью снова сможет стать авторитетом. По атмосфере она больше всего похожа на «Интер»: наверное, самую успешную команду для Жозе.
Моуринью долго готовился к «Тоттенхэму»
Это решение совсем не спонтанное. Между увольнением Почеттино и назначением Моуринью прошло несколько часов – очевидно, что контракт был готов заранее. Есть и более серьезные поводы считать, что Моуринью готовился к «Тоттенхэму».
- 10 октября, больше месяца назад, президент «Лиона» рассказал, что делал предложение Моуринью: «Мы с ним общались с помощью смс, у нас была приятная беседа. Он не принял нашего предложения, потому что уже определился со своим новым клубом». За день до этого Daily Mail выпустила новость, что Моуринью следит за ситуацией в «Тоттенхэме».
- В конце октября появилась информация, что Моуринью планирует вернуться в АПЛ и побить рекорд тренеров: завоевать трофей с тремя разными клубами.
Сегодня The Telegraph выпустил материал, в котором сообщил, что Моуринью год (!) готовился к приходу в «Тоттенхэм». Нет сомнений: Жозе просчитал все и на этот раз осмысленно выбрал клуб, который подходит его задачам.
Пауза в карьере пойдет на пользу
Последний раз Моуринью делал паузу в 10 месяцев после первого увольнения из «Челси». Через год он возглавил «Интер», и этот период стал одним из самых успешных в его карьере.
Мы не можем сказать наверняка, было ли именно это причиной такого крутого сезона. Но в этот раз у Моуринью точно было чем заняться в течение этого года.
Одна из главных претензий к Моуринью – устаревший футбол для 2010-х. Этим летом Моуринью, кажется, сделал все, чтобы углубиться в тактику других тренеров – ушел на Sky Sports.
«Премьер-лига – это особенный турнир для меня, который требует очень тяжелой работы для победы, и вы просто не можете отвести взгляд от еженедельных матчей. Футбол – это огромная страсть, которая очень много значит для болельщиков. И я с нетерпением жду этого опыта, пока не вернусь на свое место у боковой линии», – рассказывал тогда Моур.
Но пауза важна не только с тактической точки зрения. Кажется, Моуринью наконец осознал, как сильно он любит футбол: «Теперь, когда это закончилось, вместо того, чтобы наслаждаться этим, я не могу сделать этого по-настоящему, потому что скучаю по футболу».
После этого мы не сомневаемся: уже через неделю мы увидим нового Жозе Моуринью с горящими глазами на своем месте. И мы по нему тоже очень скучали.