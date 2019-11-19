Испания скандалит из-за тренеров. Морено вывел на Евро, был уволен в раздевалке и теперь уверен: это предательство

Дальнейшее развитие событий было более интригующим, чем путь Испании в квалификации.

• Морено сообщили об увольнении в раздевалке после игры с Румынией;

• Морено считает, что Энрике и Рубиалес (глава федерации) использовали и предали его;

• Он был очень расстроен этой новостью, поэтому не пошел на пресс-конференцию и покинул стадион;

• Сборную Испании снова возглавил Луис Энрике ;

• Журналист и автор книги про Луиса Энрике Люьис Лайнс сообщил, что Энрике рассказал Рубиалесу о своем нежелании включать в штаб Морено;

• Сам Рубиалес сказал, что: а) узнал о желании Энрике вернуться – от Морено; б) Морено сказал ему, что не против, если Энрике вернется; в) Энрике вправе себе сам выбирать штаб.

В этой истории, если оставить в стороне человеческие качества всех трех персон, все предельно понятно. Кроме одного.

Что произошло между Морено и Энрике? Причем произошло, как кажется, не так уж и давно. Морено повторял, что уступит место другу в любое время, но теперь он в шоке от увольнения, а Энрике не хочет брать его в штаб. Возможно, что Морено все же очень хотел порулить сборной на Евро сам. Возможно, что Энрике посчитал, что его идеи могут не совпасть с идеями Морено, который полгода работал в команде. Вероятно и то, что оба тренера в совместном разговоре просто не договорились о распределении ролей в сборной и о каких-то других вещах, касающихся уже самой игры.