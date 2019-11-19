Испания скандалит из-за тренеров. Морено вывел на Евро, был уволен в раздевалке и теперь уверен: это предательство
Сборная Испании неудовлетворительно выступила на ЧМ-2018, выбыв в 1/8 финала под руководством Фернандо Йерро. По окончании турнира вопрос с тренером был решен – испанцев возглавил Луис Энрике и в первой же игре победил англичан в Лиге наций, а затем уничтожил вице-чемпионов мира. Хорваты были биты 6:0.
Остальные два проиграли, а через полгода Испания стартовала в квалификации к Евро-2020 с победы 2:1 над Норвегией. На второй мартовский матч Энрике не вышел. «Я ухожу по причинам, из-за которых я не мог в нормальном режиме исполнять свои обязанности с марта и по сегодняшний день», – в июне сообщил тренер. В августе весь мир узнал о трагедии в его семье. От остеосаркомы (рак костей) умерла девятилетняя дочь Луиса Энрике.
Ассистент Энрике – Роберт Морено – работал со сборной Испании во всех девяти оставшихся матчах квалификации. «Это горькая радость. Я всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации», – сказал он. Осенью Морено заявил следующее: «Я считаю Луиса своим другом, а дружба – превыше всего. Если однажды он захочет вернуться, буду рад уступить ему место и продолжить работу с ним».
При Морено Испания выиграла семь матчей (пять крупно) и сыграла вничью в Норвегии и Швеции. Она оформилась на Евро за два тура до конца отборочного турнира. В последнем матче испанцы устроили шоу на «Ванде Метрополитано» – забили четыре гола румынам еще в первом тайме, в итоге выиграли 5:0.
Дальнейшее развитие событий было более интригующим, чем путь Испании в квалификации.
• Морено сообщили об увольнении в раздевалке после игры с Румынией;
• Морено считает, что Энрике и Рубиалес (глава федерации) использовали и предали его;
• Он был очень расстроен этой новостью, поэтому не пошел на пресс-конференцию и покинул стадион;
• Сборную Испании снова возглавил Луис Энрике;
• Журналист и автор книги про Луиса Энрике Люьис Лайнс сообщил, что Энрике рассказал Рубиалесу о своем нежелании включать в штаб Морено;
• Сам Рубиалес сказал, что: а) узнал о желании Энрике вернуться – от Морено; б) Морено сказал ему, что не против, если Энрике вернется; в) Энрике вправе себе сам выбирать штаб.
В этой истории, если оставить в стороне человеческие качества всех трех персон, все предельно понятно. Кроме одного.
Что произошло между Морено и Энрике? Причем произошло, как кажется, не так уж и давно. Морено повторял, что уступит место другу в любое время, но теперь он в шоке от увольнения, а Энрике не хочет брать его в штаб. Возможно, что Морено все же очень хотел порулить сборной на Евро сам. Возможно, что Энрике посчитал, что его идеи могут не совпасть с идеями Морено, который полгода работал в команде. Вероятно и то, что оба тренера в совместном разговоре просто не договорились о распределении ролей в сборной и о каких-то других вещах, касающихся уже самой игры.
Морено не просто так говорил о дружбе. С Энрике он работал во всех его командах в этом десятилетии – в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной. В его штабе Морено анализировал соперников, используя современные технологии, причем даже участвовал в разработке тренерских компьютерных программ.
Позже обязательно станут известны подробности конфликта Энрике и Морено (вряд ли его наличие стоит отрицать). Но второй год подряд у Испании с назначением тренера связана не очень хорошая история. В 2018-м прямо перед началом чемпионата мира уволили Лопетеги и поставили Йерро. Сейчас убран тренер, который вывел команду на Евро.