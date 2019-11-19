«Безвольные тряпки. Это унижение». В соцсетях реагируют на поражение 1:9 Армении

Последнее запомнится надолго – по итогам Армения свалилась на предпоследнее место, проиграв без Мхитаряна 1:9 в Италии. Прежний антирекорд состоялся 22 года назад – в товарищеском матче армяне проиграли 0:7 чилийцам (с таким же счетом уступили и грузинам).

«Это полное фиаско сегодня отражает состояние армянского футбола. Когда я возглавил команду, я представлял, что может произойти что-то подобное. Можно сказать, что я взял весь удар на себя», – оправдывался главный тренер сборной Абраам Хашманян.

Капитан команды Оганес Амбарцумян недоволен тактикой: «Я прошу прощения у всех фанатов. Очень плохой результат. Мы заслуживали это поражение. Я не могу сказать, были ли мы готовы играть в 5 защитников. Вы должны спросить тренера. Этой тактикой мы проиграли два матча. Эта игра показала, что мы не можем играть в 5 защитников».

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