Армения
Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Италия
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#Армения #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Италия

«Безвольные тряпки. Это унижение». В соцсетях реагируют на поражение 1:9 Армении

19 ноября 2019, 11:45

Сборная Армении ни разу в своей истории не играла на Евро/ЧМ, но с поколением Мхитаряна, Мовсисяна и Озбилиза пару раз удавалось претендовать на стыковые матчи. В квалификации к Евро-2012 Армения в последнем туре проиграла Ирландии, а в случае победы попала бы в стыки. Два года спустя армяне били в гостях Данию 4:0 и остались в трех очках от второго места, глупо потеряв очки, например, из-за поражения от Мальты.

Нынешняя Армения уже не может претендовать на большие успехи. Команда не выиграла группу Лиги наций, уступив даже Гибралтару, а в квалификации проиграла шесть матчей и не победила в Лихтенштейне.

Newspix24 / Global Look Press

Последнее запомнится надолго – по итогам Армения свалилась на предпоследнее место, проиграв без Мхитаряна 1:9 в Италии. Прежний антирекорд состоялся 22 года назад – в товарищеском матче армяне проиграли 0:7 чилийцам (с таким же счетом уступили и грузинам).

«Это полное фиаско сегодня отражает состояние армянского футбола. Когда я возглавил команду, я представлял, что может произойти что-то подобное. Можно сказать, что я взял весь удар на себя», – оправдывался главный тренер сборной Абраам Хашманян.

Капитан команды Оганес Амбарцумян недоволен тактикой: «Я прошу прощения у всех фанатов. Очень плохой результат. Мы заслуживали это поражение. Я не могу сказать, были ли мы готовы играть в 5 защитников. Вы должны спросить тренера. Этой тактикой мы проиграли два матча. Эта игра показала, что мы не можем играть в 5 защитников».

Комментариев к новости о поражении на сайте sport.news.am было не очень много, зато они были разными: эмоции, вопросы, аналитика.

Скриншот с сайта sport.news.am

Судя по опросу в одной из групп вконтакте почти половина аудитории винит в провале федерацию футбола.

Скриншот с группы вконтакте

Еще появились оригинальные предложения вроде возврата премиальных «за не имевшую никакого значения победу над Боснией» и проходить обряд посвящения с клятвой у могил героев на Ераблуре.

Обвиняют команду в безволии и отсутствии карточек.

Скриншот с группы вконтакте

Жестоко вышло.

Скриншот с группы вконтакте

Шутили тоже.

Скриншот с группы вконтакте

Неприятное сравнение.

Скриншот с группы вконтакте

Отличная была идея.

Скриншот с группы вконтакте

Бедный парень.

Скриншот с группы вконтакте

www.imago-images.de / Global Look Press

www.imago-images.de / Global Look Press

www.imago-images.de / Global Look Press

www.imago-images.de / Global Look Press

www.imago-images.de / Global Look Press

www.imago-images.de / Global Look Press

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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