Армения

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Хоакин Капаррос
Х. Капаррос
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
13
Камо Оганесян К. Оганесян 		Пол 29 9 0 0 1 0
1
Давид Юрченко Д. Юрченко 		Вра 36 8 0 0 0 0
22
Саркис Адамян С. Адамян 		Нап 28 8 0 0 2 0
11
Тигран Барсегян Т. Барсегян 		Пол 28 8 2 2 3 0
17
Соломон Удо С. Удо 		Пол 26 8 0 0 0 0
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Таблица

Группа J И В Н П Мячи Очки
2
Северная Македония
10 5 3 2 23:11 18
3
Румыния
10 5 2 3 13:8 17
4
Армения
10 3 3 4 9:20 12
5
Исландия
10 2 3 5 12:18 9
6
Лихтенштейн
10 0 1 9 2:34 1
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Результаты
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 20:00
Армения
1 : 4
Германия
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 20:00
10 тур
Армения
1
Германия
4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
Армения
0 : 5
Северная Македония
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
9 тур
Армения
0
Северная Македония
5
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
Румыния
1 : 0
Армения
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
8 тур
Румыния
1
Армения
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
Исландия
1 : 1
Армения
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
7 тур
Исландия
1
Армения
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 19:00
Армения
1 : 1
Лихтенштейн
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 19:00
6 тур
Армения
1
Лихтенштейн
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 6 тур
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