Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
13Камо Оганесян К. Оганесян
|Пол
|29
|9
|0
|0
|1
|0
|
1Давид Юрченко Д. Юрченко
|Вра
|36
|8
|0
|0
|0
|0
|
22Саркис Адамян С. Адамян
|Нап
|28
|8
|0
|0
|2
|0
|
11Тигран Барсегян Т. Барсегян
|Пол
|28
|8
|2
|2
|3
|0
|
17Соломон Удо С. Удо
|Пол
|26
|8
|0
|0
|0
|0
Таблица
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
2
|10
|5
|3
|2
|23:11
|18
|
3
|10
|5
|2
|3
|13:8
|17
|
4
|10
|3
|3
|4
|9:20
|12
|
5
|10
|2
|3
|5
|12:18
|9
|
6
|10
|0
|1
|9
|2:34
|1
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