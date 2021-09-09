ЧМ-2022
Россия
Украина
Армения
Страны бывшего СССР занимают последние места в 6 из 10 групп отбора на ЧМ-2022
11 часов назад
Закончился перерыв на сборные, завершился очередной раунд отбора к ЧМ-2022. И для стран бывшего СССР он закончился не очень удачно. Расклад по местам.
Европа
Последние места:
🇦🇿 Азербайджан.
🇪🇪 Эстония.
🇬🇪 Грузия.
🇱🇹 Литва.
🇰🇿 Казахстан.
🇲🇩 Молдавия.
Предпоследние места:
🇱🇻 Латвия.
🇧🇾 Белоруссия (играет в одной группе с Эстонией).
Вторые места:
🇷🇺 Россия.
🇺🇦 Украина (играет в одной группе с Казахстаном).
🇦🇲 Армения.
Азия
Еще четыре страны бывшего СССР проходят отбор на ЧМ в Азии. Ни одна из них не пробилась в финальный раунд отбора:
🇰🇬 Киргизия.
🇹🇯 Таджикистан.
🇹🇲 Туркменистан.
🇺🇿 Узбекистан.
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