Страны бывшего СССР занимают последние места в 6 из 10 групп отбора на ЧМ-2022

Закончился перерыв на сборные, завершился очередной раунд отбора к ЧМ-2022. И для стран бывшего СССР он закончился не очень удачно. Расклад по местам.

Европа

Последние места:

🇦🇿 Азербайджан.

🇪🇪 Эстония.

🇬🇪 Грузия.

🇱🇹 Литва.

🇰🇿 Казахстан.

🇲🇩 Молдавия.

Предпоследние места:

🇱🇻 Латвия.

🇧🇾 Белоруссия (играет в одной группе с Эстонией).

Вторые места:

🇷🇺 Россия.

🇺🇦 Украина (играет в одной группе с Казахстаном).

🇦🇲 Армения.

Азия

Еще четыре страны бывшего СССР проходят отбор на ЧМ в Азии. Ни одна из них не пробилась в финальный раунд отбора:

🇰🇬 Киргизия.

🇹🇯 Таджикистан.

🇹🇲 Туркменистан.

🇺🇿 Узбекистан.