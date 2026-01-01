Александр Петраков

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Футбол
Петраков стал временным главным тренером Украины после ухода Шевченко. Он 11 лет работал в юношеских сборных
#Украина
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Лидер Украины Малиновский не попадает в сборную из-за конфликта с тренером: он публично удивлялся его цитатам
#Руслан Малиновский
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