Украина
Андрей Шевченко
Александр Петраков
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#Украина #Андрей Шевченко #Александр Петраков

Петраков стал временным главным тренером Украины после ухода Шевченко. Он 11 лет работал в юношеских сборных

2 часа назад

Александр Петраков (слева) и Андрей Павелко (справа)

фейсбук главы УАФ Андрея Павелко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назначила Александра Петракова временно исполняющим обязанности главного тренера сборной.

Когда у Украины появится постоянный главный тренер, неизвестно. С Петраковым сборная начнет подготовку к матчам отбора ЧМ-2022.

  • Новость появилась спустя две недели после ухода Андрея Шевченко из команды. Он тренировал ее с 2016 года, вышел с ней на Евро-2020, где Украина сыграла в 1/4 финала. Это лучший результат в ее истории.
  • Шевченко ушел из сборной из-за истечения срока контракта. Почему его не продлили, неизвестно.
  • Петраков раньше тренировал команды из низших украинских дивизионов, а с 2010 года работал в юношеских сборных Украины. В 2019 году выиграл чемпионат мира среди команд до 20 лет.
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Источник:
фейсбук главы УАФ Андрей Павелко
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