Украина
Андрей Шевченко
Александр Петраков
Петраков стал временным главным тренером Украины после ухода Шевченко. Он 11 лет работал в юношеских сборных
2 часа назад
Украинская ассоциация футбола (УАФ) назначила Александра Петракова временно исполняющим обязанности главного тренера сборной.
Когда у Украины появится постоянный главный тренер, неизвестно. С Петраковым сборная начнет подготовку к матчам отбора ЧМ-2022.
- Новость появилась спустя две недели после ухода Андрея Шевченко из команды. Он тренировал ее с 2016 года, вышел с ней на Евро-2020, где Украина сыграла в 1/4 финала. Это лучший результат в ее истории.
- Шевченко ушел из сборной из-за истечения срока контракта. Почему его не продлили, неизвестно.
- Петраков раньше тренировал команды из низших украинских дивизионов, а с 2010 года работал в юношеских сборных Украины. В 2019 году выиграл чемпионат мира среди команд до 20 лет.
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