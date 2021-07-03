«Я убил футболиста внутри себя». Как мыслит и работает тренер Шевченко: никогда не опаздывает, не запрещает соцсети, собрал штаб итальянцев
Сборная Украины – это первая тренерская работа Шевченко. И сразу успех. Как?
Тезисы сборной Шевченко: ноль конфликтов, штаб итальянцев и умение перестроить схему прямо посреди турнира
Он работает с 2016 года. На ЧМ-2018 Украина не попала, но в квалификации к Евро-2020 выиграла группу, соперничая с Португалией и Сербией
🇺🇦 Играют в скоростной футбол и выходят из обороны через мелкий пас. Шевченко ставит атакующую игру, хотя исторически сборная Украина всегда полагалась на контратаки.
🇺🇦 Шевченко пользуется статусом, который дает его авторитет. Ведь он главный футболист в истории постсовесткой Украины . Теперь в команде нет конфликтов. Как было на Евро-2016, когда Ярмоленко и Степаненко поругались прямо во время турнира, а отдельные игроки слишком вальяжно относились к тренировкам.
🇺🇦 Шевченко читал книги по психологии и консультировался со специалистами по теме отношений в коллективе.
🇺🇦 Шевченко не боится экспериментировать. Базовая схема команды – 4-3-3, но весной все перемешалось из-за травм: Украина стала играть в три центральных защитника. На Евро три матча группового этапа – в четыре защитника, зато игра со шведами – в три.
🇺🇦 Тренерский штаб Украины – итальянцы. Самый известный – ассистент Мауро Тассотти (вице-чемпион мира-1994), который подружился с Шевченко еще в «Милане» и ради него покинул клуб. Есть видеоаналитик Антонио Малдера, работавший с Клаудио Раньери Андреа Адзалин и еще один помощник Луиджи Ночентини, который раньше был в штабе Маурицио Сарри.
Правила жизни тренера Шевченко
📣 «Главной задачейбыло уйти от клубных приоритетов: «Шахтер», «Динамо» или что-то еще. Нужно объединить ребят вокруг национальной сборной. Они не все должны дружить друг с другом. Но, приезжая в коллектив, они должны иметь уважение к партнерам. Во-вторых, они должны быть нацелены на общий результат».
📣 «[Я] уже полностью убил футболиста внутри себя. Мне потребовалось несколько лет после завершения карьеры в 2012 году, чтобы сделать это».
📣 «Я чувствую себя тактиком на 100 процентов. Я думаю, рассчитываю, действую совершенно иначе, чем это было раньше. Сейчас у меня больше мыслей, приходится меньше спать».
📣 «Мы кардинально поменяли рисунок игры команды. Теперь это доминирование, контроль мяча, комбинационный футбол. Никогда раньше сборная в такой футбол не играла, и, конечно, для адаптации было нужно время».
📣 «Да, я строгий. Мне нравится дисциплина. Может кто-то опоздать, да. Нужно понимать, было ли это вынуждено или человек решил, что для него это не так важно. Самое главное за эти 4-5 лет – я ставлю требования по дисциплине. И футболисты будут смотреть, как я сам выполняю эти требования. За 4-5 лет моей работы я ни разу не опоздал. Всегда приезжал первым. Думаю, футболисты это уважают».
📣 «Нынешнее поколение совершенно другое. Все зависит от тренера, он должен адаптироваться. Тот же Дидье Дешам на конференции ФИФА в Лондоне уделил этому внимание. Он говорил о том, что не запрещает игрокам и никогда не сможет запретить вести твиттер, фейсбук. Это другое поколение».
📣 «Всегда говорю игрокам: «Как бы ни закончился матч – вы всегда должны уходить с поля с чувством добросовестно выполненной работы, и тогда болельщики вас поймут и снова придут на стадион поддержать команду. Не прятаться в номерах после поражений, а собираться всем коллективом. Реакция на любую неудачу должна быть моментальной. Проблемы нужно решать всей командой, ни в коем случае не замыкаться в себе».
📣 «Я ставлю четкую задачу и ту, с которой они могут справиться. Я не требую от футболиста того, чего он не может дать команде или мне как тренеру. Я всегда правильно дозирую то требование. Если фидбек есть, парень старается сделать, у нас будет все хорошо.
Но если вижу, что по каким-то причинам он может это сделать, но не делает – будущего у нас не будет. Я всегда даю шанс. Не один и не два. Может, это психология, какая-то замкнутость, чувствует себя не раскованно. Если несколькими шансами не воспользоваться, будет тяжело потом вернуться».
📣 «Комфортной ситуации в сборной не должно быть ни у кого, должна быть ответственность».
📣 «В футболе всегда существуют определенные правила. Важно всегда напоминать их, чтобы футболисты чувствовали, что за ними присматривают. И надо всегда показывать им своим личным примером. Если мы договорились, что вместе обедаем или ужинаем, то первым, кто там должен быть – это тренер. Есть определенный распорядок, чтобы никто не опаздывал. Все великие победы складываются из мелочей».
📣 «Тренер должен всегда учиться. Это говорил сам Лобановский. Мы каждый день учимся. Вся моя работа в течение 3 лет проводилась с использованием видеоподдержки, работает научный класс. Информация о нашей работе задокументирована».
📣 «Ты должен всегда верить. Ты можешь повернуть ход игры в последнюю секунду. Когда тренируешь топ-футболистов, они должны верить, что все можно повернуть в последние 10 секунд. Если верить в это, можно даже ЛЧ выиграть в дополнительное время».
📣 «В футболе ты постоянно должен доказывать. В футболе не бывает отпусков, проходных игр, проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то из ведущего игрока сразу же превращаешься в посредственность».
📣 «Я проживаю жизнь со всеми тяжелыми и приятными моментами. Самое главное – чтобы они были. Худшее для меня – штиль. Не собираюсь менять свою жизнь – я очень счастлив».