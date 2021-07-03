«Я убил футболиста внутри себя». Как мыслит и работает тренер Шевченко: никогда не опаздывает, не запрещает соцсети, собрал штаб итальянцев

Сборная Украины – это первая тренерская работа Шевченко. И сразу успех. Как?

Тезисы сборной Шевченко: ноль конфликтов, штаб итальянцев и умение перестроить схему прямо посреди турнира

Он работает с 2016 года. На ЧМ-2018 Украина не попала, но в квалификации к Евро-2020 выиграла группу, соперничая с Португалией и Сербией

🇺🇦 Играют в скоростной футбол и выходят из обороны через мелкий пас. Шевченко ставит атакующую игру, хотя исторически сборная Украина всегда полагалась на контратаки.

🇺🇦 Шевченко пользуется статусом, который дает его авторитет. Ведь он главный футболист в истории постсовесткой Украины . Теперь в команде нет конфликтов. Как было на Евро-2016, когда Ярмоленко и Степаненко поругались прямо во время турнира, а отдельные игроки слишком вальяжно относились к тренировкам.

🇺🇦 Шевченко читал книги по психологии и консультировался со специалистами по теме отношений в коллективе.

🇺🇦 Шевченко не боится экспериментировать. Базовая схема команды – 4-3-3, но весной все перемешалось из-за травм: Украина стала играть в три центральных защитника. На Евро три матча группового этапа – в четыре защитника, зато игра со шведами – в три.

🇺🇦 Тренерский штаб Украины – итальянцы. Самый известный – ассистент Мауро Тассотти (вице-чемпион мира-1994), который подружился с Шевченко еще в «Милане» и ради него покинул клуб. Есть видеоаналитик Антонио Малдера, работавший с Клаудио Раньери Андреа Адзалин и еще один помощник Луиджи Ночентини, который раньше был в штабе Маурицио Сарри.