Андрей Ярмоленко

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Футбол
Ярмоленко – лучший игрок матча Украины и Северной Македонии на Евро-2020
#Андрей Ярмоленко
Футбол
Яремчук и Ярмоленко – первый дуэт на Евро, который забил в двух стартовых матчах
#Украина
Футбол
🇺🇦 Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко
#Андрей Ярмоленко
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Вся история Украины на Евро связана со Швецией. Там были голы Шевченко и первая победа
#Украина
Ярмоленко – читер сборной Украины. Играет и забивает там чаще, чем в клубе
#Андрей Ярмоленко
Топ-гол Украины. Игрок в падении после углового отдал решающий пас пяткой
#Украина
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