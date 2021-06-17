Украина
Евро-2020
Андрей Ярмоленко
Роман Яремчук
Яремчук и Ярмоленко – первый дуэт на Евро, который забил в двух стартовых матчах
2 часа назад
В матче второго тура Евро-2020 группы С сборная Украины после первого тайма побеждает Северную Македонию. Голы забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
- В матче первого тура Евро-2020 Ярмоленко и Яремчук забили Голландии (2:3). Это первый дуэт футболистов, который забил на чемпионате Европы в двух стартовых матчах.
- Четыре игрока на Евро-2020 за матч забили гол и отдали ассист. Среди них – Яремчук (против Голландии) и Ярмоленко (против Северной Македонии). Это же сделали Чиро Иммобиле и Тома Менье.
- Ярмоленко забил за сборную Украины в третьем матче подряд.
Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко
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