Украина
Евро-2020
Андрей Ярмоленко
Роман Яремчук
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#Украина #Евро-2020 #Андрей Ярмоленко #Роман Яремчук

Яремчук и Ярмоленко – первый дуэт на Евро, который забил в двух стартовых матчах

2 часа назад

В матче второго тура Евро-2020 группы С сборная Украины после первого тайма побеждает Северную Македонию. Голы забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Матч завершен
Украина
Ярмоленко 29
Яремчук 34
2:1
Матч завершен
Северная Македония
Алиоски 57
  • В матче первого тура Евро-2020 Ярмоленко и Яремчук забили Голландии (2:3). Это первый дуэт футболистов, который забил на чемпионате Европы в двух стартовых матчах.
  • Четыре игрока на Евро-2020 за матч забили гол и отдали ассист. Среди них – Яремчук (против Голландии) и Ярмоленко (против Северной Македонии). Это же сделали Чиро Иммобиле и Тома Менье.
  • Ярмоленко забил за сборную Украины в третьем матче подряд.

Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
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