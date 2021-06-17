Андрей Ярмоленко
Евро-2020
Андрей Шевченко
Украина
🇺🇦 Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко
2 часа назад
В матче второго тура Евро-2020 группы С против Северной Македонии Андрей Ярмоленко за первый тайм забил гол и отдал ассист.
- Ярмоленко стал лидером Украины по результативным действиям за сборную. Он набрал 63-е результативное очко и обошел прошлого рекордсмена Андрея Шевченко (61 действие), который тренирует украинцев сейчас.
- Последний раз Украина побеждала на Евро в 2012 году: тогда украинцы выиграли у шведов (2:1), а Ярмоленко отдал голевую передачу на Шевченко.
- Ярмоленко выступает за сборную Украины с 2009 года. В 2021 году за нее он вышел в старте четыре раза, за «Вест Хэм» – три.
В третьем туре Евро-2020 Украина сыграет против Австрии. Матч пройдет 21 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.
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