Украина сделала политическое заявление из формы на Евро-2020. На футболках – границы страны с Крымом и Донецком
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Андрей Павелко – босс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Он первым опубликовал в соцсетях кадры новой формы сборной Украины на Евро-2020. На груди изображены очертания границ Украины – в них включены Крым, ДНР и ЛНР. Павелко написал большой пост в фейсбуке, где рассказал об идее этой формы. Лозунг в конце поста: «Футбол и сборная – объединяйте Украину!»
Ключевые цитаты:
📌 «Единственная и неделимая родина с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и деревнями, где главная мелодия национального гимна – мелодия народного века».
📌 «Где на «Славе Украине!» отвечают лозунгу «Героям слава!», который теперь тоже будет на форме и вдохновляет наших футболистов на новые победы».
📌 «Мы верим, что силуэт Украины добавит игрокам силы, потому что они будут бороться за всю Украину. И вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода, поддержит их в каждом матче».
Несколько фотографий формы:
Павелко первым показал форму сборной Украины на Евро-2020. Даже в момент, когда его пост висел уже два часа, она не появилась в соцсетях Украинской федерации футбола. Еще в мае Павелко анонсировал появление новой формы Украины. Тогда же сказал, что все согласовано с УЕФА и техническим партнером.
7 июня Украина проводит товарищеский матч с Кипром. Перед ним прошла пресс-конференция Андрея Шевченко. Его мнение: «То, что я видел – да, в принципе, все в порядке. Мне-то в ней не играть. Играть-то ребятам. Поэтому, наверное, их мнение надо узнать». В этот момент Шевченко улыбался. Рядом с ним сидел Руслан Малиновский, но он ничего не ответил.
Малиновский играет за «Аталанту» вместе с Миранчуком.
Крым стал территорией России весной 2014 года. Так случилось после референдума. Украина не признала его итоги – она считает Крым оккупированной территорией. Павелко в 2014 году публично транслировал позицию УАФ: «Мы говорили и будем говорить, что Крым – это Украина». Тогда же он обращался в УЕФА для введения санкций против России из-за крымского футбола.
«Слава Украине! Героям слава!» – это обращение стало военным в 2018 году. Уже бывший президент Украины Петр Порошенко тогда сделал его официальным приветствием ВСУ. Позже это решение одобрила Верховная Рада. В 2018-м приветствие использовалось военными на параде в честь Дня независимости. Считается, что первыми его упоминали украинские националисты.
Такие слова уже появлялись на форме сборной Украины в 2018 году. На ЧМ-2018 игрок сборной Хорватии Домагой Вида произнес этот лозунг, когда его команда обыграла Россию. ФФУ публично поддержала Виду, который до этого играл за киевское «Динамо». ФФУ направила в ФИФА заявление, где объясняла значения этих слов.
Президент Украины Владимир Зеленский упоминал это обращение и во время обычного визита в Словакию: «Очень приятно, пребывая за рубежом, знать, что здесь есть сильный наш, украинский дух, который защищает Украину. И всегда можно сказать «Слава Украине!» и услышать – и здесь, в посольстве, и на улицах – «Героям слава!»
Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев уже сказал, что надеется на запрет этой формы со стороны УЕФА. Часть его цитаты из интервью «Чемпионату»: «Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в телеграме: «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция – якобы это должно придать игрокам сил».
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Украина сыграет в группе с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией.