Украина сделала политическое заявление из формы на Евро-2020. На футболках – границы страны с Крымом и Донецком

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Андрей Павелко – босс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Он первым опубликовал в соцсетях кадры новой формы сборной Украины на Евро-2020. На груди изображены очертания границ Украины – в них включены Крым, ДНР и ЛНР. Павелко написал большой пост в фейсбуке, где рассказал об идее этой формы. Лозунг в конце поста: «Футбол и сборная – объединяйте Украину!»

Ключевые цитаты:

📌 «Единственная и неделимая родина с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и деревнями, где главная мелодия национального гимна – мелодия народного века».

📌 «Где на «Славе Украине!» отвечают лозунгу «Героям слава!», который теперь тоже будет на форме и вдохновляет наших футболистов на новые победы».

📌 «Мы верим, что силуэт Украины добавит игрокам силы, потому что они будут бороться за всю Украину. И вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода, поддержит их в каждом матче».

Несколько фотографий формы: