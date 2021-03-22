Россия
Евро-2020
Футбол
Ильзат Ахметов
Александр Соболев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #Футбол #Евро-2020 #Александр Соболев #Ильзат Ахметов

Презентация новой формы сборной России: трансляция в тиктоке, задержка из-за хоккея, челленджи для футболистов

вчера, 23:42

Официальный сайт РФС

Сборная России организовала необычную презентацию новой гостевой формы. В ней она сыграет на Евро-2020. Изначально планировалось, что презентация начнется в 21:50 по московскому времени. Она задержалась на 20 минут из-за овертайма в матче плей-офф КХЛ

Сама презентация проходила в тиктоке. «Матч ТВ» подключался и выводил ее на экран, но вел обычный эфир из студии. Там вспоминалось выступление сборной на разных турнирах. Показывались голы с разных чемпионатов и другие формы. Реакция одного из фанатов:

В тиктоке трансляцию вели Герман Эль Класико и Артем Нечаев – игроки «Амкала». Презентация формы проходила в несколько этапов. Ведущие звонили спортсменам и обычным гостям, которые выполняли их задания. Вот некоторые из них:

Гимнаст Никита Нагорный ходил на руках. Он забивал голы руками:

Тикток сборной России

Молодежная сборная России провела мини-матч с садовыми гномами:

Тикток сборной России

Тикток сборной России

Денис Глушаков копировал лицо, которое видел на собственных фотографиях с прошлых матчей:

Тикток сборной России

Последняя история: звонок Станиславу Черчесову. На него ответили Александр Соболев и Ильзат Ахметов. Сказали: «У нас все логично. Тренеры тренируются, а мы играем». Потом Станислав Черчесов отвечал на вопросы. Назвал самые счастливые моменты в карьере: «Победы в чемпионате и Кубке Польши». И сказал, что сборная готовится к Евро-2020.

Дальше – новая форма:

Официальный сайт РФС

РФС пишет: «Национальная футбольная форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время игры».

В прошлый раз adidas разработал дизайн игровой формы с перевернутым игровым флагом. Теперь флаг правильный 🇷🇺 .

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
Новый состав России – за три месяца до Евро: 30% новых людей, никакой молодежи и 10 разных клубов РПЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Футбол
#Евро-2020
#Александр Соболев
#Ильзат Ахметов