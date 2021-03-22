Презентация новой формы сборной России: трансляция в тиктоке, задержка из-за хоккея, челленджи для футболистов

Сборная России организовала необычную презентацию новой гостевой формы. В ней она сыграет на Евро-2020. Изначально планировалось, что презентация начнется в 21:50 по московскому времени. Она задержалась на 20 минут из-за овертайма в матче плей-офф КХЛ.

Сама презентация проходила в тиктоке. «Матч ТВ» подключался и выводил ее на экран, но вел обычный эфир из студии. Там вспоминалось выступление сборной на разных турнирах. Показывались голы с разных чемпионатов и другие формы. Реакция одного из фанатов: