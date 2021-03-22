Презентация новой формы сборной России: трансляция в тиктоке, задержка из-за хоккея, челленджи для футболистов
Сборная России организовала необычную презентацию новой гостевой формы. В ней она сыграет на Евро-2020. Изначально планировалось, что презентация начнется в 21:50 по московскому времени. Она задержалась на 20 минут из-за овертайма в матче плей-офф КХЛ.
Сама презентация проходила в тиктоке. «Матч ТВ» подключался и выводил ее на экран, но вел обычный эфир из студии. Там вспоминалось выступление сборной на разных турнирах. Показывались голы с разных чемпионатов и другие формы. Реакция одного из фанатов:
В тиктоке трансляцию вели Герман Эль Класико и Артем Нечаев – игроки «Амкала». Презентация формы проходила в несколько этапов. Ведущие звонили спортсменам и обычным гостям, которые выполняли их задания. Вот некоторые из них:
Гимнаст Никита Нагорный ходил на руках. Он забивал голы руками:
Молодежная сборная России провела мини-матч с садовыми гномами:
Денис Глушаков копировал лицо, которое видел на собственных фотографиях с прошлых матчей:
Последняя история: звонок Станиславу Черчесову. На него ответили Александр Соболев и Ильзат Ахметов. Сказали: «У нас все логично. Тренеры тренируются, а мы играем». Потом Станислав Черчесов отвечал на вопросы. Назвал самые счастливые моменты в карьере: «Победы в чемпионате и Кубке Польши». И сказал, что сборная готовится к Евро-2020.
РФС пишет: «Национальная футбольная форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт игрокам во время игры».
В прошлый раз adidas разработал дизайн игровой формы с перевернутым игровым флагом. Теперь флаг правильный 🇷🇺 .