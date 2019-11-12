Шум вокруг adidas и новой формы России. Говорят, и игроки, и РФС недовольны

Главный момент – дизайн рукавов, где есть белые и синие полоски, что смотрится как перевернутый флаг России. «Результат нам всем понравился: и дизайн, и цветовая гамма, и качество материала. Интересное решение с рукавами: когда болельщики поддерживают команду хлопками над головой, на рукавах виден флаг России», – объяснил Станислав Черчесов.

Adidas фактически заготовил один и тот же шаблон для нескольких команд на 2020-й год. Отличия только в цвете. С РФС компания связана контрактом до 2021 года, его сумма – порядка 400 миллионов рублей в год.

Ожидалось, что команда закончит квалификацию к Евро-2020 в новой форме, но сегодня по данным телеграм-канала «Мутко против», РФС сообщил, что этого не будет: «Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл».

Что еще известно из сообщения канала:

Игроки, не связанные контрактом с adidas, сильно недовольны качеством формы и не хотят в ней играть;

Руководство РФС связалось с представителями компании для замены формы;

Adidas не собирается переделывать форму, новая встреча сторон произойдет позже;

В случае разрыва контракта с adidas РФС может заключить договор с Nike.

Кстати, информация о возможном разрыве контракта появлялась и раньше.