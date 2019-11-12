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#Россия #Футбол #Евро-2020 #adidas

Шум вокруг adidas и новой формы России. Говорят, и игроки, и РФС недовольны

12 ноября 2019, 22:40

В начале ноября сборная России показала официальную форму для Евро-2020. На презентации были четыре игрока «Локомотива» и спартаковец Бакаев – все в новых комплектах.

Главный момент – дизайн рукавов, где есть белые и синие полоски, что смотрится как перевернутый флаг России. «Результат нам всем понравился: и дизайн, и цветовая гамма, и качество материала. Интересное решение с рукавами: когда болельщики поддерживают команду хлопками над головой, на рукавах виден флаг России», – объяснил Станислав Черчесов.

Adidas фактически заготовил один и тот же шаблон для нескольких команд на 2020-й год. Отличия только в цвете. С РФС компания связана контрактом до 2021 года, его сумма – порядка 400 миллионов рублей в год.

Ожидалось, что команда закончит квалификацию к Евро-2020 в новой форме, но сегодня по данным телеграм-канала «Мутко против», РФС сообщил, что этого не будет: «Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл».

Что еще известно из сообщения канала:

  • Игроки, не связанные контрактом с adidas, сильно недовольны качеством формы и не хотят в ней играть;
  • Руководство РФС связалось с представителями компании для замены формы;
  • Adidas не собирается переделывать форму, новая встреча сторон произойдет позже;
  • В случае разрыва контракта с adidas РФС может заключить договор с Nike.

Кстати, информация о возможном разрыве контракта появлялась и раньше. 

Раньше так уже было. В 1993-м один из сильнейших скандалов вокруг сборной случился в том числе из-за плохой формы

Через пять дней исполнится ровно 26 лет со дня написания знаменитого «письма четырнадцати» – к тому моменту сборная России уже вышла на ЧМ-1994, но игроки были недовольны тремя пунктами: тренером, условиями материального вознаграждения и материально-техническим обеспечением.

Последний пункт касался экипировки: РФС заключила контракт с фирмой Reebok, а игроки жаловались на ужасное качество, с чем согласен был даже президент РФС Вячеслав Колосков: «Reebok делала свое дело безответственно. То нам присылали баскетбольную форму, то – носки почему-то детского размера. И качество этой формы было, честно говоря, не очень». К тому же за сборную выступало много легионеров, у которых были и свои личные контракты, но в команде заставляли играть в продукции Reebok.

Впрочем, «письмо четырнадцати» – лишь воспоминание, схожее только недовольство качеством продукции, если информация телеграм-канала «Мутко против» верна. Во всем остальном нет никаких причин для повторения конфликта – ситуация были слишком разные. Просто интересно, что вопрос с формой возник как раз в годовщину легендарного письма, почти день в день. 

Кстати, Станислав Черчесов тогда отказался подписать письмо.

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