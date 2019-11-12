Легенду канадского ТВ уволили за критику иммигрантов. Теперь за него спорят клубы КХЛ
Твиттер разрывается из-за бесконечных сообщений об увольнении Дона Черри. Прямо сейчас 85-летнего хоккейного эксперта зовут на работу в самые разные точки мира. Подключились даже команды КХЛ. Пока отметились «Нефтехимик» и «Динамо». В «Динамо» рассказали, что любят старых солдат. Там пообещали сшить для Черри красивый костюм.
«Нефтехимик» пошел еще дальше: «Дорогой Дон, мы слышали, что ваша карьера на телевидении была прервана. Мы считаем, что такие ветераны СМИ, как вы, заслуживают уважения. Именно поэтому мы приглашаем вас жить в Нижнекамске! График работы составляет 62 игры сезона, а иногда и плей-офф.
Четыре раза в сезоне мы проводим важные матчи с командой из Казани. Здесь вы можете показать свой талант. Вы будете жить на одной из лучших хоккейных баз в Татарстане. В вашем распоряжении бассейн, сауна, разнообразные блюда в столовой. Вы всегда можете посетить ателье, чтобы купить или заказать пиджак».
«Динамо» подключилось и здесь. Попросило рассказать про культовые места Нижнекамска.
Все это происходит в день матча «Динамо» и «Нефтехимика». По другим темам они тоже подкалывают друг друга в твиттере.
Что надо знать о Черри?
Дону Черри 85 лет. Он работал хоккейным экспертом на канадском телеканале Sportsnet. Там Черри вел рубрику Coachʼs Corner в программе Hockey Night in Canada. Эта рубрика была закреплена за ним с 1986 года, поэтому уход Черри – целое событие для всей Канады. Увольнение получилось жестким из-за громких слов самого Черри.
Черри обвинил мигрантов в том, что они не чествуют ветеранов и погибших солдат в День памяти павших. В этот день принято ходить с маком – символом дня повиновения. «Вы любите наш образ жизни, любите наше молоко и мед. По крайней мере, вы могли бы заплатить пару баксов за мак или что-то в этом роде. Эти ребята заплатили за ваш образ жизни, который вам нравится в Канаде», – сказал Черри.
Президент Sportsnet Барт Ябсли рассказал подробности увольнения Черри: «Спорт объединяет людей – именно объединяет, а не разделяет. После дальнейших обсуждений с Доном Черри было решено, что пришло время его немедленной отставки. Во время трансляции он породил разногласия, которые не отражают наши ценности и то, что мы отстаиваем».
В телевизионной карьере Черри были и другие спорные высказывания. Например, он называл Евгения Кузнецова придурком, когда обсуждал его празднование гола. «Это один клоун, он для этого и существует, чтобы народ смешить. Обидно то, что настолько здесь, в России, люди принимают близко к сердцу человека, который говорит то, что хотят услышать люди», – тогда отреагировал Кузнецов.