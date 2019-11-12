Легенду канадского ТВ уволили за критику иммигрантов. Теперь за него спорят клубы КХЛ

Что надо знать о Черри?

Дону Черри 85 лет. Он работал хоккейным экспертом на канадском телеканале Sportsnet. Там Черри вел рубрику Coachʼs Corner в программе Hockey Night in Canada. Эта рубрика была закреплена за ним с 1986 года, поэтому уход Черри – целое событие для всей Канады. Увольнение получилось жестким из-за громких слов самого Черри.

Черри обвинил мигрантов в том, что они не чествуют ветеранов и погибших солдат в День памяти павших. В этот день принято ходить с маком – символом дня повиновения. «Вы любите наш образ жизни, любите наше молоко и мед. По крайней мере, вы могли бы заплатить пару баксов за мак или что-то в этом роде. Эти ребята заплатили за ваш образ жизни, который вам нравится в Канаде», – сказал Черри.

Президент Sportsnet Барт Ябсли рассказал подробности увольнения Черри: «Спорт объединяет людей – именно объединяет, а не разделяет. После дальнейших обсуждений с Доном Черри было решено, что пришло время его немедленной отставки. Во время трансляции он породил разногласия, которые не отражают наши ценности и то, что мы отстаиваем».

В телевизионной карьере Черри были и другие спорные высказывания. Например, он называл Евгения Кузнецова придурком, когда обсуждал его празднование гола. «Это один клоун, он для этого и существует, чтобы народ смешить. Обидно то, что настолько здесь, в России, люди принимают близко к сердцу человека, который говорит то, что хотят услышать люди», – тогда отреагировал Кузнецов.