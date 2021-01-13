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Нефтехимик
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Футбол
Кирилл Новиков возглавил восьмую команду ФНЛ. До нее он почти год работал в «Динамо»
#Кирилл Новиков
13 января 2021, 15:27
Хоккей
Вратарь «Нефтехимика» Барулин провел 500 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ. Это второй показатель в истории лиги
#Константин Барулин
20 октября 2020, 10:14
Хоккей
КХЛ перенесла матч «Йокерита» и «Ак Барса». Все из-за контактов с «Нефтехимиком»
#КХЛ
11 сентября 2020, 12:16
Хоккей
У семи игроков «Нефтехимика» подозрение на коронавирус. Игра с рижским «Динамо» перенесена
#Нефтехимик
11 сентября 2020, 11:09
Хоккей
Хисамутдинов подписал двухлетний контракт с «Монреалем»
#Арсен Хисамутдинов
02 мая 2020, 10:20
Хоккей
Проиграть конкуренту со счетом 0:8, но все равно сохранить шансы на плей-офф
#КХЛ
23 февраля 2020, 14:00
Все новости
Материалы
Вратарь из КХЛ потерялся во время выхода. Рванул обратно – и прокатился мимо створа ворот
#Евгений Иванников
16 февраля 2021, 19:31
Какие левые голы засчитывают судьи в русском футболе 🤦🏻♂️
#ФНЛ
24 сентября 2020, 19:05
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
#КХЛ
22 сентября 2020, 21:22
Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
#КХЛ
11 сентября 2020, 13:28
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
1
#ФНЛ
11 сентября 2020, 01:25
1
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
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