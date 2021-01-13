Нефтехимик

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Футбол
Кирилл Новиков возглавил восьмую команду ФНЛ. До нее он почти год работал в «Динамо»
#Кирилл Новиков
Хоккей
Вратарь «Нефтехимика» Барулин провел 500 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ. Это второй показатель в истории лиги
#Константин Барулин
Хоккей
КХЛ перенесла матч «Йокерита» и «Ак Барса». Все из-за контактов с «Нефтехимиком»
#КХЛ
Хоккей
У семи игроков «Нефтехимика» подозрение на коронавирус. Игра с рижским «Динамо» перенесена
#Нефтехимик
Хоккей
Хисамутдинов подписал двухлетний контракт с «Монреалем»
#Арсен Хисамутдинов
Хоккей
Проиграть конкуренту со счетом 0:8, но все равно сохранить шансы на плей-офф
#КХЛ
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Материалы
Вратарь из КХЛ потерялся во время выхода. Рванул обратно – и прокатился мимо створа ворот
#Евгений Иванников
Какие левые голы засчитывают судьи в русском футболе 🤦🏻‍♂️
#ФНЛ
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
#КХЛ
Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
#КХЛ
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
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#ФНЛ
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М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
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