Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
В «Нефтехимике» подтвердились заражения. «Йокерит» сел на карантин из-за контактов
9 сентября «Нефтехимик» играл с «Йокеритом» в Финляндии. Проиграл 0:6, а потом улетел на следующий матч выездной серии. 11 сентября по плану стояла игра с рижским «Динамо», 13 – СКА. Уже в Риге команда сдала тесты на коронавирус. Предварительные положительные тесты получились сразу у семи игроков.
КХЛ позже написала, что с повторными тестами у «Нефтехимика» официально подтвердились четыре случая заражения. Матч с «Динамо» перенесен, по игре в Санкт-Петербурге новостей пока нет. Из-за «Нефтехимика» пострадал «Йокерит». Финны сдали тесты, получили отрицательные результаты, но все равно сели на обязательный карантин.
Здесь важно различие по инструкциям в разных странах. «Йокерит» прописал на официальном сайте именно ссылку на власти Финляндии – по их законам команда в любом случае обязана отсидеть 14-дневный карантин. Пока КХЛ перенесла только игру «Йокерит» – «Ак Барс». Сам «Йокерит» написал о переносе сразу пяти матчей.
Все это происходит через неделю после интервью президента КХЛ Алексея Морозова. 2 сентября он рассказывал: «Мы видим результаты тестов игроков в онлайн-режиме. Сейчас критической ситуации в КХЛ нет, чтобы задумываться о переносах игр. Есть молодежные составы, есть фарм-клубы. В такой ситуации молодые игроки могут получить свой шанс, и закрепиться в КХЛ».
Сам «Нефтехимик» уже привлекал резерв. Так делали и другие команды КХЛ
Перед стартом сезона КХЛ Алексей Морозов рассказывал о заражении 131 хоккеиста лиги. 57 из них тогда уже выздоровели и тренировались. Для некоторых клубов единственной возможностью на старте сезона оказалась именно игра резервным составом. Так происходило и в «Нефтехимике».
Клуб боролся с коронавирусом еще летом. 21 августа «Нефтехимик» написал об отмене контрольного матча с ЦСКА ВВС. Тогда в команде было два первичных положительных теста. На первую игру сезона КХЛ против СКА в составе «Нефтехимика» вышли 16 воспитанников. Для восьми игроков матч оказался дебютным в карьере в КХЛ.
«Амур» тоже начал сезон резервным составом, но в первых сообщениях даже не называл количество зараженных. Клуб завуалированно расписывал ситуацию с несколькими заболевшими, списком травмированных и проблемами с приездом легионеров. В игре с «Северсталью» в КХЛ за «Амур» дебютировали семь хоккеистов.
В конце августа проблемы возникли и у «Сибири». Из-за коронавируса в клубе сорвалась полноценная предсезонная подготовка. На игру с «Авангардом» на старте сезона КХЛ «Сибирь» заявила четырех хоккеистов «Сибирских снайперов». Они заняли места четырех основных игроков, которые лечились от коронавируса. Вылечились только к матчу с ЦСКА.
Дарья Тубольцева написала в телеграм-канале, почему «Йокерит» не решит проблемы одним выставлением резерва: «Йокерит-U20» выступает в финской лиге. Это значит, что у игроков нет ни российских виз, ни контрактов КХЛ. Учитывая закрытые границы и посольства, в кратчайшие сроки сделать документы будет нереально».