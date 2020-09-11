Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин

В «Нефтехимике» подтвердились заражения. «Йокерит» сел на карантин из-за контактов

9 сентября «Нефтехимик» играл с «Йокеритом» в Финляндии. Проиграл 0:6, а потом улетел на следующий матч выездной серии. 11 сентября по плану стояла игра с рижским «Динамо», 13 – СКА. Уже в Риге команда сдала тесты на коронавирус. Предварительные положительные тесты получились сразу у семи игроков.

КХЛ позже написала, что с повторными тестами у «Нефтехимика» официально подтвердились четыре случая заражения. Матч с «Динамо» перенесен, по игре в Санкт-Петербурге новостей пока нет. Из-за «Нефтехимика» пострадал «Йокерит». Финны сдали тесты, получили отрицательные результаты, но все равно сели на обязательный карантин.

Здесь важно различие по инструкциям в разных странах. «Йокерит» прописал на официальном сайте именно ссылку на власти Финляндии – по их законам команда в любом случае обязана отсидеть 14-дневный карантин. Пока КХЛ перенесла только игру «Йокерит» – «Ак Барс». Сам «Йокерит» написал о переносе сразу пяти матчей.