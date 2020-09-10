Президент «Наполи» сдал тест на коронавирус, пошел в толпу на встрече лиги. И там узнал, что заболел

Официальный сайт «Наполи» рассказал, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис заразился коронавирусом. Де Лаурентису 71 год – он входит в группу риска, но сам изначально не подозревал заражение. Несколько дней у Де Лаурентиса держались слабость и боль в мышцах, но он объяснил их несварением из-за устриц.

Де Лаурентис сдал тест на коронавирус. Результаты пришли чуть позднее встречи боссов клубов Серии А перед стартом сезона. Де Лаурентис пошел на нее, когда еще не знал о положительном тесте. Football Italia ссылается на очевидцев и пишет, что на мероприятии Де Лаурентис не всегда правильно носил маску. Интервью он давал вообще без нее.

Журналист Танкреди Палмери рассказал в твиттере, что маски у Де Лаурентиса точно не было. Многие журналисты тоже были без них, хотя к соблюдению мер безопасности их призывало руководство Серии А. Один из болельщиков опубликовал момент, где Де Лаурентис выходит из машины перед встречей. Получилось не с первого раза.