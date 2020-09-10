Аурелио Де Лаурентис
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#Аурелио Де Лаурентис #Футбол #Серия А #Наполи

Президент «Наполи» сдал тест на коронавирус, пошел в толпу на встрече лиги. И там узнал, что заболел

10 сентября, 13:20
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный сайт «Наполи» рассказал, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис заразился коронавирусом. Де Лаурентису 71 год – он входит в группу риска, но сам изначально не подозревал заражение. Несколько дней у Де Лаурентиса держались слабость и боль в мышцах, но он объяснил их несварением из-за устриц.

Де Лаурентис сдал тест на коронавирус. Результаты пришли чуть позднее встречи боссов клубов Серии А перед стартом сезона. Де Лаурентис пошел на нее, когда еще не знал о положительном тесте. Football Italia ссылается на очевидцев и пишет, что на мероприятии Де Лаурентис не всегда правильно носил маску. Интервью он давал вообще без нее.

Журналист Танкреди Палмери рассказал в твиттере, что маски у Де Лаурентиса точно не было. Многие журналисты тоже были без них, хотя к соблюдению мер безопасности их призывало руководство Серии А. Один из болельщиков опубликовал момент, где Де Лаурентис выходит из машины перед встречей. Получилось не с первого раза.

Игроки «Наполи» качают Де Лаурентиса после победы в финале Кубка Италии.

AFLO/Global Look Press

Пока Де Лаурентис временно вернулся домой. Тест его жены тоже дал положительный результат. La Repubblica описывала подробности встречи руководителей клубов Серии А: почти все носили маски и соблюдали социальную дистанцию. Другие люди на встрече узнали о положительном тесте Де Лаурентиса от него самого.

Ситуация осложняется тем, что в последние месяцы Де Лаурентис перенес тяжелую форму пневмонии. Пока симптомы коронавируса легкие, но уже обсуждается вопрос о госпитализации Де Лаурентиса в больницу. 

Сезон Серии А стартует 19 сентября. Де Лаурентис не контактировал с игроками «Наполи» в последние дни. Их тесты на коронавирус показывали отрицательные результаты, но у команды впереди еще два товарищеских матча. 11 сентября «Наполи» сыграет с «Пескарой», 13 – со «Спортингом». Сезон для клуба стартует игрой с «Пармой».

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