Наполи
Серия А
Футбол
Дженнаро Гаттузо
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#Наполи #Футбол #Серия А #Дженнаро Гаттузо

Игроки «Наполи» восстанавливаются в мусорных баках (что?). Клуб сам все объяснил

01 сентября, 20:16

Клубы Серии А готовятся к новому сезону. Журналист Танкреди Палмери показал в твиттере, как это делает «Наполи».

Криотерапия – известный метод восстановления спортсменов. Под воздействием холода стимулируются защитные системы организма, улучшается кровообращение. Спортсмены проходят криотерапию для повышения иммунитета и улучшения тонуса мышц. Притом организм восстанавливается самостоятельно, задействуя внутренние резервы.

Как правило, криотерапия проводится в специальных камерах или кабинках. В случае с «Наполи», на фотографиях игроки восстанавливаются в мусорных баках. Причем эти контейнеры – для вторичной обработки. В комментариях появились логичные вопросы – неужели это обычные мусорные контейнеры, да и вообще не Дженнаро Гаттузо ли это придумал?

Keystone Press Agency / Global Look Press

Клуб разразился тремя твитами (раз, два, три) по этой теме. Там и критика, и объяснение.

  • Укорили: «Стыдно, что серьезные СМИ сообщают об этом, не проверив причины и не узнав, идея ли это Гаттузо или обычная практика».
  • Опровергать, что это баки для мусора – не стали, но отказались называть их грязными: «Они чистые и новые, трижды в день дезинфицировались».
  • Еще «Наполи» пояснил, что так делают многие команды, так что это не идея Гаттузо.
  • А почему именно мусорные баки? «Потому что широкие и высокие, а еще соответствуют коронавирусному протоколу, согласно которому каждый игрок должен сидеть в нем один».

2 сентября станет известен календарь Серии А. Сезон-2020/21 начнется 19 сентября.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А вообще он добрый парень
Такого Гаттузо вы точно не знаете: помогает детям из бедных семей, жена называет его ласковым котенком
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попкорный слуга
01 сентября, 21:20

Бомжи напряглись

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