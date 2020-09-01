Игроки «Наполи» восстанавливаются в мусорных баках (что?). Клуб сам все объяснил

Криотерапия – известный метод восстановления спортсменов. Под воздействием холода стимулируются защитные системы организма, улучшается кровообращение. Спортсмены проходят криотерапию для повышения иммунитета и улучшения тонуса мышц. Притом организм восстанавливается самостоятельно, задействуя внутренние резервы.

Как правило, криотерапия проводится в специальных камерах или кабинках. В случае с «Наполи», на фотографиях игроки восстанавливаются в мусорных баках. Причем эти контейнеры – для вторичной обработки. В комментариях появились логичные вопросы – неужели это обычные мусорные контейнеры, да и вообще не Дженнаро Гаттузо ли это придумал?