Игроки «Наполи» восстанавливаются в мусорных баках (что?). Клуб сам все объяснил
Клубы Серии А готовятся к новому сезону. Журналист Танкреди Палмери показал в твиттере, как это делает «Наполи».
Криотерапия – известный метод восстановления спортсменов. Под воздействием холода стимулируются защитные системы организма, улучшается кровообращение. Спортсмены проходят криотерапию для повышения иммунитета и улучшения тонуса мышц. Притом организм восстанавливается самостоятельно, задействуя внутренние резервы.
Как правило, криотерапия проводится в специальных камерах или кабинках. В случае с «Наполи», на фотографиях игроки восстанавливаются в мусорных баках. Причем эти контейнеры – для вторичной обработки. В комментариях появились логичные вопросы – неужели это обычные мусорные контейнеры, да и вообще не Дженнаро Гаттузо ли это придумал?
Клуб разразился тремя твитами (раз, два, три) по этой теме. Там и критика, и объяснение.
- Укорили: «Стыдно, что серьезные СМИ сообщают об этом, не проверив причины и не узнав, идея ли это Гаттузо или обычная практика».
- Опровергать, что это баки для мусора – не стали, но отказались называть их грязными: «Они чистые и новые, трижды в день дезинфицировались».
- Еще «Наполи» пояснил, что так делают многие команды, так что это не идея Гаттузо.
- А почему именно мусорные баки? «Потому что широкие и высокие, а еще соответствуют коронавирусному протоколу, согласно которому каждый игрок должен сидеть в нем один».
2 сентября станет известен календарь Серии А. Сезон-2020/21 начнется 19 сентября.
Бомжи напряглись