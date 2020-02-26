Наполи
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Футбол
Барселона
Послушайте, как фанаты «Наполи» орут «THE CHAMPIOOOONS» под гимн ЛЧ
26 февраля, 01:30
Неаполь. Лига чемпионов. «Наполи» – «Барселона». Матч, в котором сразу несколько граней: доминирование «Наполи», скованность и нервы игроков «Барселоны», рекорд Мертенса. Фанаты на трибунах спасались масками от эпидемии коронавируса. Эти же фанаты показали, почему Лига чемпионов – особенный турнир.
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