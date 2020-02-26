Послушайте, как фанаты «Наполи» орут «THE CHAMPIOOOONS» под гимн ЛЧ

Неаполь. Лига чемпионов. «Наполи» – «Барселона». Матч, в котором сразу несколько граней: доминирование «Наполи», скованность и нервы игроков «Барселоны», рекорд Мертенса. Фанаты на трибунах спасались масками от эпидемии коронавируса. Эти же фанаты показали, почему Лига чемпионов – особенный турнир.