Два гола «Баварии» – это два провала Аспиликуэты
Первый тайм матча «Челси» – «Бавария» – равная игра с небольшим преимуществом гостей. Второй – тотальное превосходство «Баварии». Все решили три минуты тайма (с 51 по 54 минуты), Левандовски с Гнабри сделали два гола. Оба – после ошибок Аспиликуэты.
Первый гол. Аспиликуэта поскальзывается и оголяет зону за спиной. Гнабри принимает мяч, моментально отдает пас на Левандовски и бежит в штрафную.
Аспиликуэта поднялся и бежал за Гнабри – но не хватило скорости.
Второй гол. Аспиликуэта проигрывает верх Левандовски, который скидывает на Гнабри.
Гнабри моментально отдает в оголенную зону, куда вбегает Левандовски, и сам бежит в штрафную. И забивает. Аспи снова оголил зону, проиграв мяч, и снова не добежал за Гнабри.
На 73 минуте Лэмпард заменил Аспиликуэту. Ужасный матч для капитана «Челси».
***
Аспиликуэта – незаменимый игрок «Челси» в последние восемь лет: практически не пропускающий матчи, не травмирующийся, стабильный, лидер в раздевалке. Но при Лэмпарде у него начался спад: в начале сезона допускал много ошибок и был под прессом.
Лэмпард тогда вступился за Аспи: «Я играл с Сесаром и знаю его очень хорошо. Он первый в команде, кто принимает на себя удар. Он невероятно выступал за этот клуб и выиграл много всего. Он был центральной фигурой в этих больших победах.
Он осведомлен о своей форме лучше, чем кто-либо, и он будет первым, кто захочет это исправить. Аспи большой игрок для нас, огромная личность. Я полностью его поддерживаю и не вижу проблемы.
Я играл с более классными игроками, чем я сам, у них бывали неудачные моменты в карьерах. Игроки топ-уровня преодолевали эти трудности, а Аспиликуэта – игрок топ-уровня. Не думаю, что у него есть какие-либо серьезные проблемы. Просто в современном мире ты всегда в центре внимания. Игроки должны принять это».
После тех слов Аспиликуэта выровнялся и перестал привозить. Но матч с «Баварией» – явный провал.