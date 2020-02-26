Два гола «Баварии» – это два провала Аспиликуэты

На 73 минуте Лэмпард заменил Аспиликуэту. Ужасный матч для капитана «Челси».

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Аспиликуэта – незаменимый игрок «Челси» в последние восемь лет: практически не пропускающий матчи, не травмирующийся, стабильный, лидер в раздевалке. Но при Лэмпарде у него начался спад: в начале сезона допускал много ошибок и был под прессом.

Лэмпард тогда вступился за Аспи: «Я играл с Сесаром и знаю его очень хорошо. Он первый в команде, кто принимает на себя удар . Он невероятно выступал за этот клуб и выиграл много всего. Он был центральной фигурой в этих больших победах.

Он осведомлен о своей форме лучше, чем кто-либо, и он будет первым, кто захочет это исправить. Аспи большой игрок для нас, огромная личность. Я полностью его поддерживаю и не вижу проблемы.

Я играл с более классными игроками, чем я сам, у них бывали неудачные моменты в карьерах. Игроки топ-уровня преодолевали эти трудности, а Аспиликуэта – игрок топ-уровня . Не думаю, что у него есть какие-либо серьезные проблемы. Просто в современном мире ты всегда в центре внимания. Игроки должны принять это».

После тех слов Аспиликуэта выровнялся и перестал привозить. Но матч с «Баварией» – явный провал.