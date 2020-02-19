Даже «Ливерпуль» не сломал «Атлетико» – дома Симеоне так и не проиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ
«Атлетико» выиграл у «Ливерпуля» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов со счетом 1:0. Испанский клуб продлил свою серию удачных игр под руководством Диего Симеоне в плей-офф.
• Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Матч против «Ливерпуля» –13-й домашний в плей-офф ЛЧ для команды под его руководством. Ни один из них «Атлетико» не проиграл.
• Серия стартовала с разгрома «Милана» 4:1 в 2014-м. Удивительно, но кроме этого пропущенного гола дальше был всего один – от «Реала» в полуфинале сезона-2016/17. То есть «Атлетико» за эти 13 игр пропустил всего два мяча!
• Из этих 13 матчей «Атлетико» выиграл девять, свел вничью четыре. Все четыре ничьи – нулевые.
• Соперники в этих играх – «Реал» (дважды), «Барселона» (дважды), «Байер» (дважды), «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан», «Бавария», «Челси», «ПСВ» и «Лестер».
• За последние шесть лет «Атлетико» не играл в плей-офф ЛЧ только в 2018 году – тогда он вылетел в Лигу Европы, которую выиграл. Ни в одном из тех домашних матчей испанцы не уступили.
• Таким образом, последнее домашнее поражение «Атлетико» в плей-офф еврокубков датировано 15 февраля 2013 года. Тогда клуб Симеоне проиграл дома казанскому «Рубину» 0:2, пропустив второй мяч в пустые ворота из-за убежавшего на угловой вратаря.
• При Симеоне у «Атлетико» всего три домашних поражения в еврокубках – помимо «Рубина» еще от «Бенфики» и «Челси» в групповых этапах Лиги чемпионов. Прошло 46 игр.