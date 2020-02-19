Даже «Ливерпуль» не сломал «Атлетико» – дома Симеоне так и не проиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ

«Атлетико» выиграл у «Ливерпуля» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов со счетом 1:0. Испанский клуб продлил свою серию удачных игр под руководством Диего Симеоне в плей-офф.

• Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Матч против «Ливерпуля» –13-й домашний в плей-офф ЛЧ для команды под его руководством. Ни один из них «Атлетико» не проиграл.

• Серия стартовала с разгрома «Милана» 4:1 в 2014-м. Удивительно, но кроме этого пропущенного гола дальше был всего один – от «Реала» в полуфинале сезона-2016/17. То есть «Атлетико» за эти 13 игр пропустил всего два мяча!

• Из этих 13 матчей «Атлетико» выиграл девять, свел вничью четыре. Все четыре ничьи – нулевые.