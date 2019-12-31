Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология

Успехи клубов с атакующей философией

Cамые яркие командные перформансы 2019 года случились весной. «Сити» и «Ливерпуль», не проигрывая, рубились за титул АПЛ. «Аякс» сверкал в ЛЧ, «Тоттенхэм» неожиданно ворвался в финал. Эти четыре команды – лучшие в 2019-м.

И они заложили важную тенденцию – возросло число клубов, которые играют от себя и в атакующем стиле. В розыгрыше ЛЧ-2019/20 зажгли «Славия» и «Зальцбург», которые против всех играли, исходя из собственной философии. С нацеленностью забить, а не отзащищаться.

До этого маленькие команды редко играли так смело.

В каждой лиге с сезона-2019/20 стало больше таких команд. Например, «Брайтон», «Рома», «Реал Сосьедад», «Боруссия М», «Ницца». На всех повлиял приход новых тренеров. Но все же: крен в сторону комбинационного футбола без тотальной подстройки под соперника прослеживается.

Даже в России появилось больше таких команд. Самые яркие примеры – «Рубин» и «Ростов», которые до этого сезона были чуть ли не самыми закрытыми в лиге, а сейчас – самые рискующие и обнаженные.