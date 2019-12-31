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#Футбол #РПЛ #Лига чемпионов #АПЛ #Ливерпуль #Серия А #Тоттенхэм #Ла Лига #Челси #Аякс #Аталанта

Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология

31 декабря 2019, 06:42
Валера Полевиков

Правило свободного удара

Даже небольшая корректировка в правилах меняет футбол тактически. С сезона-2019/20 игрокам разрешено находиться в своей штрафной при розыгрыше удара от ворот. До этого сезона мяч обязательно должен был выйти за штрафную, и все, кроме вратаря, находились за ее пределами.

Корректировка в правилах сделана для повышения зрелищности. Теперь у команд, которые коротко разыгрывают мяч от вратаря, больше свободы и времени, чтобы выходить из обороны. И лучшие возможности выманивать на себя прессингующих соперников.

Расположение «Челси» в матче за Суперкубок (в августе, когда только правило заработало). Зума в своей штрафной. Прессингу «Ливерпуля» приходится подстраиваться.

ютуб-канал «Матч ТВ»

Теперь практически все команды, коротко разыгрывающие мяч, пользуются этим. Прессинг соперников стал рискованнее – оголяется больше зон сзади. Но при этом прессингующих команд от этого меньше не стало – он слишком важен для современного футбола.

Нет точных данных, но по ощущениям кажется, что в этом сезоне стало больше команд, которые разыгрывают мяч коротко («Брайтон»,  «Реал Сосьедад»,  «Рома»). Новое правило помогает комбинационному футболу, при этом не делая его скучнее. 

Успехи клубов с атакующей философией

Cамые яркие командные перформансы 2019 года случились весной. «Сити» и «Ливерпуль», не проигрывая, рубились за титул АПЛ. «Аякс» сверкал в ЛЧ, «Тоттенхэм» неожиданно ворвался в финал. Эти четыре команды – лучшие в 2019-м.

И они заложили важную тенденцию – возросло число клубов, которые играют от себя и в атакующем стиле. В розыгрыше ЛЧ-2019/20 зажгли «Славия» и «Зальцбург», которые против всех играли, исходя из собственной философии. С нацеленностью забить, а не отзащищаться.

До этого маленькие команды редко играли так смело.

В каждой лиге с сезона-2019/20 стало больше таких команд. Например, «Брайтон», «Рома», «Реал Сосьедад», «Боруссия М», «Ницца». На всех повлиял приход новых тренеров. Но все же: крен в сторону комбинационного футбола без тотальной подстройки под соперника прослеживается.

Даже в России появилось больше таких команд. Самые яркие примеры – «Рубин» и «Ростов», которые до этого сезона были чуть ли не самыми закрытыми в лиге, а сейчас – самые рискующие и обнаженные.

Удары стали качественнее

Это не тенденция 2019 года, а многолетняя эволюция. Тренеры просят игроков меньше бить из неудобных позиций и доводить атаку до самых опасных зон.

Например, ни в одном сезоне АПЛ не было так много ударов из штрафной, как в последнем. Соответственно значительно сократились удары издалека.

При этом исследования показывают, что результативность от этой тенденции не повысилась. Как так? Команды же стали бить из более выгодных позиций.

Есть два объяснения-предположения. 

  1. Сократилось количество ударов в принципе (команды чаще продолжают владение, чем бьют абы откуда). 
  2. И (этого мы никак не докажем цифрами) повысился уровень обороны. То есть более эффективный подход к атаке поднял качество обороны в футболе. 

Подключения центральных защитников в атаку

Сразу важные пояснения. Центральные защитники давным-давно подключаются в атаку по ходу матчей (мы сейчас говорим не про стандарты). Но это никогда не было чем-то системным: защитники приходили в чужую штрафную либо ситуативно, либо в конце матчей, когда нужно забивать.

А в этом году возник тренд: команды, играющие в трех центральных защитников, подключают в позиционную атаку крайних центральных.

«Аталанта»  позиционно атакует «Ювентус» в конце матча. Почти вся команда – на чужой трети поля. Чтобы создать большинство, правый центральный Толои подключается к чужой штрафной (и находится на одной линии с плеймейкером – Гомесом).

ютуб-канал «Матч ТВ»

Против «Шахтера» правого центрального играл Берат Джимсити. В одной из атак он не просто получил мяч в чужой трети – за счет правильного движения остальных игроков подключился и оказался на месте центрального нападающего.

ютуб-канал «Матч ТВ»

Обратите внимание на Папу Гомеса – он смотрит на не мяч, а на подключение Джимсити и расположение остальных игроков. И подсказывает левому центральному (за кадром) остаться и подстраховать Джимсити.

ютуб-канал «Матч ТВ»

ютуб-канал «Матч ТВ»

Зачем это? Для создания дополнительных опций в атаке и численного преимущества. Плюс это очень неожиданно – когда центральный защитник подходит к чужой штрафной, еще и сбоку. Соперник часто теряется и не знает, кто должен играть по нему.

Самые яркие примеры: «Аталанта» и «Шеффилд Юнайтед». Можно сказать, что эту фишку придумали (развили) их главные тренеры – Гасперини и Уайлдер.

Показательно, что недавно «Аталанта» забила гол, который сделали три центральных защитника.

Вингеры в нападении

Эту тенденцию заметил Вячеслав Палагин в телеграм-канале «Всякая Дзич»: в этом году появилось много крайних атакующих, которые перешли на позицию нападающего.

Сульшер усадил на лавку, а потом продал Лукаку. В нападении у него играет Рэшфорд, либо Марсьяль – номинальные крайки. Стерлинг по ходу этого года иногда выходил в нападении. Мане заменял Фирмино на этой позиции при здоровом Ориги. У «Фиорентины» вообще прикол – в нападении играют два вингера: Рибери и Кьеза.

Почему так происходит и зачем?

  1. Это удобно для контратакующих команд, которым не нужны классические форварды. Поэтому они ставят в нападение вингеров (у которых обычно топовая скорость).
  2. Крайние защитники стали настолько крутыми, что забирают весь фланг в атаке на себя и потихоньку обесценивают классических вингеров. И тем приходится учиться новым ролям.

И наоборот – из-за того, что крайние защитники высоко поднимаются, они оголяют за спинами пространство. Соперники, чтобы этим пользоваться, выставляют скоростных игроков (вингеров) в атаку.

И главное

За этот год футбол, хоть и не кардинально, стал более атакующим и смелым. Еще раз спасибо «Аяксу», «Ливерпулю», «Сити» и «Тоттенхэму». Тен Хагу, Клоппу, Гвардиоле и Почеттино. Их успехи вдохновили и немного перевернули игру.

Из-за этого подчеркнулась тенденция, которая наблюдается уже давно, но в этом году укрепилась еще сильнее. Игрок каждый позиции становится универсальнее и умнее. И приобретает еще больше атакующих скиллов.

Смотрите: берем список тридцати лучших футболистов 2019-го в номинации на «Золотой мяч». Вычленяем оттуда только вратарей и центральных защитников (по стереотипам – сугубо оборонительных игроков):

Алисон, тер Стеген, Льорис, Маркиньос, ван Дейк, де Лигт, Кулибали. У каждого из них на топовом уровне развиты пас и видение поля. (Возможно, у Льориса чуть хуже, чем у остальных). И никого из них не назовешь классическим (топорным) вратарем или защитником.

А теперь берем таблицу бомбардиров РПЛ. И вычленяем из первой десятки только классических центральных нападающих. Смотрим на показатели по системе гол+пас:

  • Дзюба (11+9)
  • Соболев (10+3)
  • Шомуродов (10+4)
  • Азмун (7+5)
  • Луценко (7+3).

Это иллюстрация того, что классические форварды-столбы потихоньку вымирают. Даже габаритные нападающие, которые по логике должны только бороться за мячи и замыкать, теперь играют более разнообразно и много ассистируют.

Телеграм-канал Валеры Полевикова – там он объясняет футбол и рассказывает небанальные истории

Все фото: dpa, imago-images, xinhua/global look press
Полевиков удобно и легко объясняет тактику даже тем, кому до нее нет дела
Один из секретов «Ливерпуля» – ауты. Клопп нашел под них отдельного тренера (!), вычислил все цифры и сделал частью тактики
Мы неправильно понимаем все эти цифры про защитников. Поэтому, например, рекорд ван Дейка − ловушка
Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман
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