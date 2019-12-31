Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология
Правило свободного удара
Даже небольшая корректировка в правилах меняет футбол тактически. С сезона-2019/20 игрокам разрешено находиться в своей штрафной при розыгрыше удара от ворот. До этого сезона мяч обязательно должен был выйти за штрафную, и все, кроме вратаря, находились за ее пределами.
Корректировка в правилах сделана для повышения зрелищности. Теперь у команд, которые коротко разыгрывают мяч от вратаря, больше свободы и времени, чтобы выходить из обороны. И лучшие возможности выманивать на себя прессингующих соперников.
Теперь практически все команды, коротко разыгрывающие мяч, пользуются этим. Прессинг соперников стал рискованнее – оголяется больше зон сзади. Но при этом прессингующих команд от этого меньше не стало – он слишком важен для современного футбола.
Нет точных данных, но по ощущениям кажется, что в этом сезоне стало больше команд, которые разыгрывают мяч коротко («Брайтон», «Реал Сосьедад», «Рома»). Новое правило помогает комбинационному футболу, при этом не делая его скучнее.
Успехи клубов с атакующей философией
Cамые яркие командные перформансы 2019 года случились весной. «Сити» и «Ливерпуль», не проигрывая, рубились за титул АПЛ. «Аякс» сверкал в ЛЧ, «Тоттенхэм» неожиданно ворвался в финал. Эти четыре команды – лучшие в 2019-м.
И они заложили важную тенденцию – возросло число клубов, которые играют от себя и в атакующем стиле. В розыгрыше ЛЧ-2019/20 зажгли «Славия» и «Зальцбург», которые против всех играли, исходя из собственной философии. С нацеленностью забить, а не отзащищаться.
До этого маленькие команды редко играли так смело.
В каждой лиге с сезона-2019/20 стало больше таких команд. Например, «Брайтон», «Рома», «Реал Сосьедад», «Боруссия М», «Ницца». На всех повлиял приход новых тренеров. Но все же: крен в сторону комбинационного футбола без тотальной подстройки под соперника прослеживается.
Даже в России появилось больше таких команд. Самые яркие примеры – «Рубин» и «Ростов», которые до этого сезона были чуть ли не самыми закрытыми в лиге, а сейчас – самые рискующие и обнаженные.
Удары стали качественнее
Это не тенденция 2019 года, а многолетняя эволюция. Тренеры просят игроков меньше бить из неудобных позиций и доводить атаку до самых опасных зон.
Например, ни в одном сезоне АПЛ не было так много ударов из штрафной, как в последнем. Соответственно значительно сократились удары издалека.
При этом исследования показывают, что результативность от этой тенденции не повысилась. Как так? Команды же стали бить из более выгодных позиций.
Есть два объяснения-предположения.
- Сократилось количество ударов в принципе (команды чаще продолжают владение, чем бьют абы откуда).
- И (этого мы никак не докажем цифрами) повысился уровень обороны. То есть более эффективный подход к атаке поднял качество обороны в футболе.
Подключения центральных защитников в атаку
Сразу важные пояснения. Центральные защитники давным-давно подключаются в атаку по ходу матчей (мы сейчас говорим не про стандарты). Но это никогда не было чем-то системным: защитники приходили в чужую штрафную либо ситуативно, либо в конце матчей, когда нужно забивать.
А в этом году возник тренд: команды, играющие в трех центральных защитников, подключают в позиционную атаку крайних центральных.
Зачем это? Для создания дополнительных опций в атаке и численного преимущества. Плюс это очень неожиданно – когда центральный защитник подходит к чужой штрафной, еще и сбоку. Соперник часто теряется и не знает, кто должен играть по нему.
Самые яркие примеры: «Аталанта» и «Шеффилд Юнайтед». Можно сказать, что эту фишку придумали (развили) их главные тренеры – Гасперини и Уайлдер.
Показательно, что недавно «Аталанта» забила гол, который сделали три центральных защитника.
Вингеры в нападении
Эту тенденцию заметил Вячеслав Палагин в телеграм-канале «Всякая Дзич»: в этом году появилось много крайних атакующих, которые перешли на позицию нападающего.
Сульшер усадил на лавку, а потом продал Лукаку. В нападении у него играет Рэшфорд, либо Марсьяль – номинальные крайки. Стерлинг по ходу этого года иногда выходил в нападении. Мане заменял Фирмино на этой позиции при здоровом Ориги. У «Фиорентины» вообще прикол – в нападении играют два вингера: Рибери и Кьеза.
Почему так происходит и зачем?
- Это удобно для контратакующих команд, которым не нужны классические форварды. Поэтому они ставят в нападение вингеров (у которых обычно топовая скорость).
- Крайние защитники стали настолько крутыми, что забирают весь фланг в атаке на себя и потихоньку обесценивают классических вингеров. И тем приходится учиться новым ролям.
И наоборот – из-за того, что крайние защитники высоко поднимаются, они оголяют за спинами пространство. Соперники, чтобы этим пользоваться, выставляют скоростных игроков (вингеров) в атаку.
И главное
За этот год футбол, хоть и не кардинально, стал более атакующим и смелым. Еще раз спасибо «Аяксу», «Ливерпулю», «Сити» и «Тоттенхэму». Тен Хагу, Клоппу, Гвардиоле и Почеттино. Их успехи вдохновили и немного перевернули игру.
Из-за этого подчеркнулась тенденция, которая наблюдается уже давно, но в этом году укрепилась еще сильнее. Игрок каждый позиции становится универсальнее и умнее. И приобретает еще больше атакующих скиллов.
Смотрите: берем список тридцати лучших футболистов 2019-го в номинации на «Золотой мяч». Вычленяем оттуда только вратарей и центральных защитников (по стереотипам – сугубо оборонительных игроков):
Алисон, тер Стеген, Льорис, Маркиньос, ван Дейк, де Лигт, Кулибали. У каждого из них на топовом уровне развиты пас и видение поля. (Возможно, у Льориса чуть хуже, чем у остальных). И никого из них не назовешь классическим (топорным) вратарем или защитником.
А теперь берем таблицу бомбардиров РПЛ. И вычленяем из первой десятки только классических центральных нападающих. Смотрим на показатели по системе гол+пас:
- Дзюба (11+9)
- Соболев (10+3)
- Шомуродов (10+4)
- Азмун (7+5)
- Луценко (7+3).
Это иллюстрация того, что классические форварды-столбы потихоньку вымирают. Даже габаритные нападающие, которые по логике должны только бороться за мячи и замыкать, теперь играют более разнообразно и много ассистируют.
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