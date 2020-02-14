За что «Ман Сити» исключили из Лиги чемпионов

УЕФА пишет, что главный мотивационный фактор для такого решения – завышение спонсорских доходов «Сити» в отчетах 2012 и 2016 годов. Из этого можно понять, что все остальное – сопутствующие штуки, которые только повлияли на возбуждение дела.

«Манчестер Сити» никогда не признавал обвинения в адрес клуба. Первое расследование деятельности владельцев «Сити» велось в 2014 году. Тогда «Ман Сити» как раз и отделался штрафом в пару десятков миллионов. Уже весной 2019-го вскрылось, что клуб предоставлял недостоверные сведения комиссии по расследованию. На основе публикаций Football Leaks начался новый процесс.

В мае 2019-го в Англии писали, что «Ман Сити» могут на год отстранить от Лиги чемпионов. Теперь наказание еще серьезнее. «Манчестер Сити» пойдет в Спортивный арбитражный суд – в клубе называют ошибочным весь процесс расследования. Фанаты в этот момент смеются в инстаграме «Сити», где перед баном опубликовали запись от авиакомпании Etihad. Комментарий фаната: «Жаль, что вы не полетите в Лигу чемпионов в ближайшие два сезона».