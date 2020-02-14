За что «Ман Сити» исключили из Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» официально исключили из Лиги чемпионов на два сезона. Важная оговорка: на плей-офф текущего турнира это вообще никак не влияет. Сейчас «Ман Сити» по-прежнему имеет шанс на победу в Лиге чемпионов, но со следующего года не сможет играть там даже при попадании по спортивному принципу. Штраф в 30 миллионов евро – маленькое дополнение.
Все шло к этому еще с 2018 года – об этом сказано даже на официальном сайте «Ман Сити». Это совпадает с датой публикации расследования Football Leaks. Смотрите:
- В 2018 году вскрылось, что «Ман Сити» и «Норшеллан» использовали тайную схему – по ней клубы распоряжались талантливыми африканцами из академии «Право на мечту». «Ман Сити» либо отдавал их в «Норшеллан» и получал с этого какой-то процент, либо оставлял у себя. Он выступал в этих махинациях в роли третьей стороны (так нельзя).
- Роберто Манчини получал в «Ман Сити» двойную зарплату. Как это и было положено, существенную часть брал на себя «Ман Сити». Еще одну частичку компенсировал клуб «Аль-Джазира», куда Манчини поставили на фиктивную должность. У «Ман Сити» и «Аль-Джазиры» один владелец. Деньги на зарплату Манчини поступали по офшорам (это тоже нарушение).
- Игроки получали повышенные бонусы – ладно. Первичное наказание в 20 миллионов евро – тоже ладно. Важна сама схема ухода от ФФП, которую исполнил шейх Мансур. Если кратко, то владелец «Ман Сити» просто распределял деньги между дочерними компаниями – от них же «Ман Сити» получал большую часть спонсорских выплат. В документах все деньги указывались переводами от авиакомпании Etihad (обман).
УЕФА пишет, что главный мотивационный фактор для такого решения – завышение спонсорских доходов «Сити» в отчетах 2012 и 2016 годов. Из этого можно понять, что все остальное – сопутствующие штуки, которые только повлияли на возбуждение дела.
«Манчестер Сити» никогда не признавал обвинения в адрес клуба. Первое расследование деятельности владельцев «Сити» велось в 2014 году. Тогда «Ман Сити» как раз и отделался штрафом в пару десятков миллионов. Уже весной 2019-го вскрылось, что клуб предоставлял недостоверные сведения комиссии по расследованию. На основе публикаций Football Leaks начался новый процесс.
В мае 2019-го в Англии писали, что «Ман Сити» могут на год отстранить от Лиги чемпионов. Теперь наказание еще серьезнее. «Манчестер Сити» пойдет в Спортивный арбитражный суд – в клубе называют ошибочным весь процесс расследования. Фанаты в этот момент смеются в инстаграме «Сити», где перед баном опубликовали запись от авиакомпании Etihad. Комментарий фаната: «Жаль, что вы не полетите в Лигу чемпионов в ближайшие два сезона».