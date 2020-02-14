«Ман Сити» убирают из ЛЧ. Это окончательно? А «ПСЖ» – следующий? Что дальше делать Пепу?

В этой новой реальности возникает множество вопросов.

1. Это решение окончательное или осенью мы все же увидим «Ман Сити» в ЛЧ? У клуба есть право подать апелляцию. «Ман Сити» уже выпустил официальное заявление на сайте, где назвал решение предвзятым. Он будет добиваться отмены бана в CAS (Спортивном арбитражном суде).

2. Далее мы предполагаем, что «Сити» не удастся обжаловать решение в суде. Вопрос – как будет существовать клуб в следующие два года? Ведь он не получит никаких доходов от Лиги чемпионов, а мотивации игроков хватит ли только на внутренние турниры, учитывая, что главный евротрофей они так и не выигрывали?