«Ман Сити» убирают из ЛЧ. Это окончательно? А «ПСЖ» – следующий? Что дальше делать Пепу?
В прошлом мае о возможном забане «Ман Сити» говорилось открыто, но все равно в это совсем никто не верил. Теперь это подтверждено, и сообщение красуется прямо на официальном сайте УЕФА. «Манчестер Сити» не будет допущен к еврокубковым турнирам в сезонах-2020/21 и 2021/22, а также получит штраф на 30 миллионов евро.
По данным УЕФА, клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования финансового фэйр-плей – он сознательно завышал спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов. Тут – большой материал о том, как вообще работает ФФП.
В этой новой реальности возникает множество вопросов.
1. Это решение окончательное или осенью мы все же увидим «Ман Сити» в ЛЧ? У клуба есть право подать апелляцию. «Ман Сити» уже выпустил официальное заявление на сайте, где назвал решение предвзятым. Он будет добиваться отмены бана в CAS (Спортивном арбитражном суде).
2. Далее мы предполагаем, что «Сити» не удастся обжаловать решение в суде. Вопрос – как будет существовать клуб в следующие два года? Ведь он не получит никаких доходов от Лиги чемпионов, а мотивации игроков хватит ли только на внутренние турниры, учитывая, что главный евротрофей они так и не выигрывали?
3. Получается, что в этом сезоне пятое место в АПЛ будет лигочемпионским? Мало кто сомневается, что «Сити» финиширует в четверке (отрыв от пятой строчки сейчас 12 очков). Тогда в зоне ЛЧ сейчас находится идущий пятым «Шеффилд Юнайтед», да и вообще на это место претендует чуть ли не половина чемпионата. Даже идущий 13-м «Саутгемптон» по потерянным находится всего в пяти очках от этой позиции.
4. Пеп теперь точно уедет? Слухи об уходе Гвардиолы в «Ювентус» по окончании сезона очень громкие, захотят наверняка вернуть своего тренера и в «Барселоне», если не получится у Сетьена. Опять же, какая мотивация есть у Пепа проводить два сезона без ЛЧ, которую он так и не смог выиграть в «Сити»?
5. Сколько раз Серхио Агуэро припомнят фразу о том, что он останется в «Ман Сити», пока не выиграет Лигу чемпионов? А может, это будет дополнительной супермотивацией выиграть ее сейчас, и мы увидим еще более злого нападающего?
6. Кстати, а что тогда будет делать УЕФА, если ЛЧ-2019/20 выиграет «Ман Сити»? Неужели не разрешит играть действующему победителю и дальше? Был уже такой эпизод в сезоне-1993/94, когда «Марсель», выигравший прошлую ЛЧ, не пустили в новую – это произошло из-за скандала во Франции с договорными играми, в результате чего марсельский клуб выбросили во второй дивизион (в ЛЧ вместо «Марселя» сыграл «Монако» и дошел до полуфинала).
7. Интересно, сколько еще с такими смелыми решениями продержится на своем посту глава УЕФА Александер Чеферин? Мы знаем, насколько жесткую позицию он занимает по попытке топ-клубов создать Суперлигу (Чеферин резко против этой идеи). Мы также помним, что Чеферин открыто не поддерживал перенос ЧМ-2018 из России. Теперь же он выбрасывает из еврокубков едва ли не самый богатый в них клуб. Очень смело и вызывает уважение, но какие вообще у него взаимоотношения с элитой и не портятся ли они?
8. Означает ли это, что и «ПСЖ» ждет участь «Ман Сити»? Ведь он тоже фигурировал в расследованиях Football Leaks – там утверждалось, что избежать санкций из-за ФФП парижанам помог Джанни Инфантино.
9. Впервые за сколько лет в Манчестере не прозвучит гимн Лиги чемпионов? Фактически в сезоне-1995/96 последний раз ЛЧ не приезжала в этот город – тогда Англию представлял «Блэкберн». С тех пор «МЮ» был неизменным участником ЛЧ с перерывом на несколько лет в 2010-х, но тогда уже турнир невозможно было представить без «Ман Сити». В случае бана «Сити» надеяться на «МЮ» тоже сложно с их очень непредсказуемым и нестабильным выступлением в АПЛ. Впрочем, привыкли же как-то к Милану, где обе команды какое-то время не могли попасть в этот турнир.
10. Мы не спим, и это правда? Богатый клуб действительно лишают права играть в Лиге чемпионов из-за нарушения общепринятых правил? Да, все это правда. Только не стоит забывать, что у богатого клуба обязательно будут очень умелые юристы. Так что вся борьба здесь еще впереди.