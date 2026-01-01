Хосеп Гвардиола

Дата рождения
18 января 1971 г.
Достижения
Самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити».
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